نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روعة في التبييض كريم القرنفل والنشا يزيل التجاعيد ويفتح البشرة عشر درجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم القرنفل والنشا من الكريمات التي تجعل البشرة نضرة وجميلة ومتفتحة كبشرة ملكات الجمال، وهو رائع في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر البشرة، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويخلص البشرة من البقع والاسمرار التي تسببها أشعة الشمس الضارة والحبوب التي تسبب بعض البقع والاحمرار وتهيج البشرة، وطريقة صنع الكريم بسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بتحضيره في البيت بكل سهولة، بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تباع في الخارج فتسبب تلف البشرة والبقع والتصبغات الجلدية، سوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القرنفل والنشا الرهيب يزيل التجاعيد ويفتح البشرة عشر درجات.

مكونات عمل كريم القرنفل والنشا السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من مغلي القرنفل.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث نقاط من زيت لبان الدكر.

ثلاث نقاط من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به مغلي القرنفل، والنشا ونقلبهم مع بعض. ثم نضع الوعاء على النار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. بعد ذلك نضيف بإضافة الفازلين، والزيوت الطبيعية ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بوضع الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم لمدة شهرين حتى نجعل البشرة جميلة ومتفتحة.

فوائد كريم القرنفل والنشا للبشرة

تحتوي الكريمات على بعض الفوائد الرهيبة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-