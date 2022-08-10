طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة بأسهل الطرق

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عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة، لسان العصفور نوع من أنواع المكرونة التي تعد بأكثر من طريقة، واليوم سنقدم لكم ألذ الأكلات التي يجب أن تجربيها وتقدميها إلى أسرتك هو طاجن مكرونة لسان العصفور، والذي يمكن إعداده باللحمة أو الدجاج أو بكبدة وقوانص الدجاج فهو صنف سهل التحضير ومثالي لوجبة الغذاء وخفيف جدا على المعدة، كما أنه سريع التحضير ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد. طريقة تحضير برام لسان العصفور باللحمة الضأن نصف كيلو من اللحم الضأن المقطع قطع صغيرة. نصف كيلو من مكرونة لسان العصفور. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. بصلة كبيرة مقطعة. 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. 5 ورقات من ورق اللورا. فصين من فصوص الحبهان. 3 عود من القرنفل. ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. نصف ملعقة صغيرة من توابل اللحم. طريقة تحضير برام لسان العصفور باللحمة الضأن نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الزيت ونضيف إليه البصل المقطع قطع صغيرة ونشوحه جيدا، ثم نضيف إليهم اللحم ونقلبهم جيدا حتى تأخذ اللحمة لون ذهبي من كل جوانب.

بعد ذلك نضيف إليها البهارات من الفلفل الأسود وبهارات اللحم ونصف كوب من الماء، ثم نترك اللحمة على نار هادئة لمدة ساعة ونصف مع زيادة الماء من الحين للأخر ثم نضيف إليها الملح ونرفعها من النار.

بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونحمر بها مكرونة لسان العصفور ثم نقوم برفعه من النار، ثم نقوم بإحضار برام متوسط الحجم ونضع فيه اللحمة ونضيف إليها مكرونة لسان العصفور.

نقوم بإضافة الماء المغلي إلى البرام حتى يغطى الماء وجه البرام، ثم نقوم بإدخال البرام إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 220 درجة مئوية.

نترك برام لسان العصفور واللحم لمدة نصف ساعة أو حتى يجف الماء منه ويقدم ساخنا بعد أن يخرج من الفرن يكون جاهز على التقديم. طريقة طاجن لسان العصفور بالدجاج صدر دجاج مقطع قطع صغيرة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 350 جرام من مكرونة لسان العصفور. نصف ملعقة كبيرة من السمنة. كوب من عصير الطماطم. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. خطوات تحضير طاجن لسان العصفور بالدجاج نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونرفعها على النار ونضيف إليها السمنة ومكرونة لسان العصفور.

نشوح المكرونة لتأخذ لونا ثم نضيف إليها قطع الدجاج.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ونشوحهم جيدا حتى تأخذ لونا.

بعد ذلك نقوم بإحضار طاجن ونضع فيه مكرونة لسان العصفور والدجاج.

ثم نضيف إليه عصير الطماطم وصلصة الطعام ثم ندخله إلى الفرن حتى ينضج وتجف الصلصة ويقدم ساخنا.

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