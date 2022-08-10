نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح.. كريم ميبو وماء الورد المبهر لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلنا نعرف أن ميبو يستخدم في علاج الحروق وماء الورد معظم النساء تستخدمه في تنظيف الوجه كمنظف عام للبشرة ولكن نحن سوف نقدم استخدام آخر للكريم ميبو وماء الورد وهو تحضير كريم يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من مشاكل كثيرة في البشرة والتي تقابلنا يوما سواء بين الفتيات أو في عيادات الجلدية، وهذا الكريم رائع في جعل البشرة بيضاء ساطعة مثل القمر وخالية من أي عيوب على الإطلاق معنا أنت في أمان باستمرار، ونحن دائما نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم البشرة والجمال، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم ميبو وماء الورد في تفتيح البشرة

البشرة تحتاج إلى اهتمام بشكل يومي لكي تصبح ناعمة، لأننا لو أهملنا تنظيف البشرة سوف تتراكم الأوساخ والأتربة تحت الجلد وبالتالي تظهر الكثير من الحبوب والمشاكل التي نحن بغنى عنها على الإطلاق، وكريم ميبو يعمل على تفتيح البشرة علاوة على ذلك أن هذه الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة كما تناسب جميع الأعمار، ومن المعروف أن كل النساء تريد أن ترى نفسها بيضاء وجذابة لا مثيل لها، ونحن دائما نقول ونشجع الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل لأنها تكون أمنة على البشرة بشكل عام، والآن سوف أقدم لكم مكونات كريم ميبو وماء الورد في تفتيح البشرة، وتتلخص المكونات في:

علبة كريم من ميبو.

ملعقة ونصف من ماء الورد.

عصير ليمون.

ملعقة من النشا أو على حسب احتياج الوصفة.

خطوات تحضير الكريم في تفتيح البشرة

المكونات بسيطة وسهلة ومن الممكن تحضيرها في المنزل بسرعة كبيرة جدا ومفعولها يظهر من أول أسبوع، وتتلخص الخطوات في: