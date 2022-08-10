نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتي السحرية ضيفيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا زي المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس المقرمشة زي المطاعم ، جميع النساء تريد معرفة الخلطة السحرية التي يتم استخدامها في المطاعم عن تحضير البطاطس حتى تصبح مقرمشة للغاية، وهذه القرمشة لا تصل إليها به عند تحضيرها البطاطس في المنزل ولا تعرف ربة المنزل الحل والطريقة والصحيحة، مع العلم من أن معظم النساء عند تحضيرها البطاطس تكون طرية وغير مقرمشة نهائي وتشعر ربة المنزل بالأسف الشديد بسبب ذلك الأمر، ولكن يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لأننا سوف نقوم فيها بشرح كل التفاصيل والمعلومات الخاصة في طريقة قلي البطاطس، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات خلطة البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

المطاعم الكبرى تتم بيع كميات كبيرة من البطاطس المقرمشة وبعض المطاعم الأخرى يجب وضع البطاطس بجانب الكثير الوجبات المختلفة، مع العلم أن معظم الشباب عن تناولهم الوجبات السريعة مثل الشاورما والبرجر وأنواع المكرونات المختلفة يطلبون باكيت البطاطس المقرمشة بجانب الوجبة وأصبح شيء أساسي، وتريد كل ست بيت أن تحضير كل الأطعمة التي يرغب أبنائها في شرائها في المنزل نظرا لانتشار الفيروسات والأوبة في الشارع والمطاعم، ولهذا السبب نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة تحمير البطاطس المقرمشة في المنزل بسرعة وتصبح مثل المطاعم، وتتلخص المكونات في:

كيلو من البطاطس.

ملعقة من النشا.

ملعقة من بهارات مشكلة.

زيت غزير.

ملعقة من الملح.

خطوات تحضير قلي البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

نحن نريد أن نريح ربه المنزل لكي لا تبحث كثيرًا في البحث عن طريقة تحضير البطاطس، ولأن البطاطس وجودها أساسي في البيت وبجانب جميع الوجبات فلذلك يجب أن نأخذ الموضوع وضع اهتمام، والآن سوف أقدم لكم خطوات قلي البطاطس حتى تصبح لونها ذهبي ومقرمشة، وتتلخص المكونات في: