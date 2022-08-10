نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتي السحرية ضيفيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا زي المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس المقرمشة زي المطاعم ، جميع النساء تريد معرفة الخلطة السحرية التي يتم استخدامها في المطاعم عن تحضير البطاطس حتى تصبح مقرمشة للغاية، وهذه القرمشة لا تصل إليها به عند تحضيرها البطاطس في المنزل ولا تعرف ربة المنزل الحل والطريقة والصحيحة، مع العلم من أن معظم النساء عند تحضيرها البطاطس تكون طرية وغير مقرمشة نهائي وتشعر ربة المنزل بالأسف الشديد بسبب ذلك الأمر، ولكن يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لأننا سوف نقوم فيها بشرح كل التفاصيل والمعلومات الخاصة في طريقة قلي البطاطس، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات خلطة البطاطس المقرمشة مثل المطاعم
المطاعم الكبرى تتم بيع كميات كبيرة من البطاطس المقرمشة وبعض المطاعم الأخرى يجب وضع البطاطس بجانب الكثير الوجبات المختلفة، مع العلم أن معظم الشباب عن تناولهم الوجبات السريعة مثل الشاورما والبرجر وأنواع المكرونات المختلفة يطلبون باكيت البطاطس المقرمشة بجانب الوجبة وأصبح شيء أساسي، وتريد كل ست بيت أن تحضير كل الأطعمة التي يرغب أبنائها في شرائها في المنزل نظرا لانتشار الفيروسات والأوبة في الشارع والمطاعم، ولهذا السبب نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة تحمير البطاطس المقرمشة في المنزل بسرعة وتصبح مثل المطاعم، وتتلخص المكونات في:
- كيلو من البطاطس.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من بهارات مشكلة.
- زيت غزير.
- ملعقة من الملح.
خطوات تحضير قلي البطاطس المقرمشة مثل المطاعم
نحن نريد أن نريح ربه المنزل لكي لا تبحث كثيرًا في البحث عن طريقة تحضير البطاطس، ولأن البطاطس وجودها أساسي في البيت وبجانب جميع الوجبات فلذلك يجب أن نأخذ الموضوع وضع اهتمام، والآن سوف أقدم لكم خطوات قلي البطاطس حتى تصبح لونها ذهبي ومقرمشة، وتتلخص المكونات في:
- يتم تقشير البطاطس ويجب تقطيعها على شكل أصابع متوسطة الحجم.
- يتم نقعها في ماء مثلج لمدة عشرة دقائق.
- يجب تصفية الماء من عليها.
- يجب وضع النشا وباقي المكونات على البطاطس ويتم التقليب جيدا.
- يجب وضع كمية من الزيت الغزير.
- يتم تركه حتى يسخن.
- يجب وضع البطاطس عندما يكون الزيت ساخن.
يجب إخراجها على مناديل مطبخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقتي السحرية ضيفيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.