نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تتبيلة الفراخ المشوية الأصلية علي طريقة المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يحب الفراخ المشوية سواء كنت تطبخ لتناول وجبة صحية أو تتطلع إلى الاستمتاع ، فقد قمنا بتغطيتك من خلال هذا المقال عن طريقة صنع الدجاج المشوي المثالي، إن تتبيلة الدجاج المثالية هي مفتاح الدجاج المشوي اللذيذ. هناك العديد من الوصفات المختلفة لتتبيل الدجاج، لكن العثور على الوصفات المناسبة يعتمد على تفضيلاتك الشخصية. ومع ذلك ، هناك بعض المكونات الأساسية التي يجب تضمينها في أي تتبيلة دجاج جيدة: الزيت، والليمون ، والملح ، والتوابل.

أسرار تتبيلة الفراخ المشوية

الزيت: الغرض من إضافة الزيت إلى ماء مالح مزدوج. أولاً ، يساعد على تغطية الدجاج حتى تلتصق المكونات الأخرى به، ثانيًا ، يضيف نكهة ويساعد في الحفاظ على رطوبة الدجاج أثناء الطهي، اختر زيتًا يحتوي على درجة احتراق عالية حتى لا يحترق عند شوي الدجاج تشمل الخيارات الجيدة زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو أو زيت بذور العنب.

الليمون: يساعد الليمون على تنعيم اللحم ويضيف نكهة أيضًا تشمل الأحماض الشائعة المستخدمة في التتبيلات الخل وعصير الليمون وعصير الليمون.

الملح: الملح هو عنصر آخر يخدم أغراضًا متعددة في ماء مالح. يساعد على تطرية اللحم ويعزز النكهات أيضًا عن طريق سحب الرطوبة من اللحم والسماح له بإعادة الامتصاص مرة أخرى في الخلايا مع جميع النكهات الرائعة الأخرى التي أضفتها إلى ماء مالح الخاص بك!

التوابل: البهارات هي التي ستمنح الدجاج المشوي نكهته الفريدة. كن مبدعا مع مجموعات التوابل الخاصة بك – لا توجد قواعد! تشمل بعض الخيارات الشائعة مسحوق الثوم ومسحوق البصل والفلفل الحلو ومسحوق الفلفل الحار والكمون والأوريغانو والزعتر والفلفل الأسود

نصائح لشوي الفراخ.

الآن بعد أن حصلت على تتبيلة الدجاج المثالية، حان الوقت لإشعال الشواية! إليك بعض النصائح لمساعدتك على شواء الدجاج بشكل مثالي:

سخني الشواية قبل إضافة الدجاج. سيساعد ذلك على منع الالتصاق وضمان طهي متساوي.

في حالة استخدام شواية غاز، أشعل جانبًا من اللهب على ارتفاع واترك الجانب الآخر مغلقًا. سيؤدي ذلك إلى إنشاء شواية ذات منطقتين، مع منطقة ساخنة واحدة للحرق ومنطقة أكثر برودة للطهي غير المباشر. إذا كنت تستخدم شواية فحم ، ضع كل الفحم على جانب واحد من الشواية.

تبلي الدجاج بالقليل من الملح والفلفل وأي توابل أخرى مرغوبة قبل إضافته إلى الشواية.

اشوي الدجاج على نار مباشرة أولاً مع التقليب المتكرر حتى يتحول لونه إلى البني بشكل جيد على الجانبين. ثم انقله إلى حرارة غير مباشرة واستمر في الطهي حتى ينضج خلال (165 درجة فهرنهايت درجة الحرارة الداخلية).

أخرجي الدجاج من الشواية واتركيه يرتاح لمدة 5 دقائق قبل تقطيعه. سيساعد هذا في الحفاظ على كل تلك العصائر مغلقة!

كيفية تحضير الدجاج المشوي بشكل مثالي.