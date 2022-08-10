نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل فرحك.. كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والسواد والترهلات للعرايس وصفه سريعه مبهره في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى العرائس التي تبحث عن خلطات أو وصفات طبيعية لتفتيح البشرة نقدم كيفية وطريقة تحضير كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد في المنزل بمكونات طبيعية منزلية، فالتجاعيد تغزو الوجه بدون سابق إنذار ولا تفرق بين كبير أو صغير فهي ليست دلالة على التقدم في العمر بشكل دائم وإنما تدل على تعب البشرة وذبولها وأنه يجب عليك العناية ببشرتك حتى تعود شابة ومشدودة ولكن شدًا طبيعيًا وليس الذي تفعله حقن البوتوكس الضارة بصحة الجلد.

طريقة عمل كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد

المكونات المطلوبة:-

احصلي على حزمة من الزيوت النباتية والطبيعية من أي عطارة بهدف العناية بالبشرة منها نوع عطري والآخر غير عطري.

خطوات تحضير الكولاجين الطبيعي في المنزل:-

بعد إحضار الزيوت النباتية من العطارة أو محل مستحضرات تجميل اخلطيهم كلهم مع بعضهم بشكل جيد.

بعد ذلك يجب شطف شعرك بشامبو وماء دافئ ثم ابدئي في تقسيم شعرك إلى أربعة أقسام متساوية.

بواسطة فرشاة صبغ الشعر قومي بغمسها داخل خلطة الزيوت وابدئي في فردها على شعرك من الفروة حتى الجذور.

صففي شعرك وقومي برفعه على شكل كعكة ثم غطيه بغلاف بلاستيكي لمدة لا تقل عن أربع ساعات ثم قومي بشطفه بماء بارد ويمكنك تكرار استخدام الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

فوائد تطبيق كريم الكولاجين على البشرة

من أبرز الفوائد التي تعود على البشرة بعد استخدام الكولاجين الطبيعي عليها ما يلي:-