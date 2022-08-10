نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص من الكوافير… صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي اللامع بالكركم والقهوة بدون كوافير في المقال التالي

عمر شويل - جدة التغيير الدائم في المظهر الخارجي من أكثر الأشياء التي تعشقها السيدات والفتيات، ولعل أبرز الخطوات للحصول على مظهر مختلف وملفت هو تغيير لون الشعر المعتاد وخاصة إذا كان أسود أو بني، أو حتى شعر بدأ يغطيه اللون الأبيض، وهناك بعض النساء يعشقن الألوان الجريئة مثل الأحمر، الأشقر الذهبي، أو الرمادي، ولكن مع الارتفاع الهائل في أسعار الصبغات داخل الكوافيرات ومراكز التجميل، خاصة إذا كان الشعر طويل وكثيف، لذا تبحث معظمهن على طرق طبيعية وفعالة لصبغ الشعر من المنزل في أقل وقت ممكن وبأقل جهد مبذول.

طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على لون اشقر ذهبي

هناك بعض المكونات الطبيعية في كل منزل إذا قمتي باستخدامها بطريقة صحيحة ونسب مظبوطة، سوف تحصلين على صبغة طبيعية يمكن بها تلوين الشعر بطريقة آمنة وفعالة لا تسبب أي ضرر على الشعر، ليست كمثل باقي الصبغات الكيميائية التي تتسبب في سقوط الشعر وجفافه، وسوف نقدم لكٍ سيدتي مكونات وصفة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.

الكركم وزيت الزيتون لصبغ الشعر

يتم وضع نسب متساوية من مسحوق الكركم وزيت الزيتون في عمل صبغة باللون الأشقر الذهبي للشعر.

بعد خلط الكركم وزيت الزيتون يتم توزيعه على الشعر جيدا وخاصة الجذور والأطراف.

تترك الصبغة على الشعر مدة لا تقل عن ساعة كاملة على الشعر للحصول على لون ثابت وقوي.

يغسل الشعر بالماء الفاتر.

الكركم والبابونج لعمل صبغة شعر

يتم إضافة شاي الكركم مع البابونج وزهرة القطيفة ونقعهم في ماء مغلي لمدة نصف ساعة.

يوزع الخليط على الشعر للحصول على لون اشقر ذهبي.

يشطف الشعر جيدا بالماء والشامبو.

طريقة الكركم والقهوة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يتم خلط كمية متساوية من البن والكركم معا بواسطة ماء دافئ.

يوزع الخليط على الشعر بدءا من فروة الرأس وصولاً إلى الأطراف مع التأكد من تغطية الشعر الأبيض بالخليط جيدا.

يترك الخليط على الشعر مدة ساعة واحدة.

للتأكد من اللون المطلوب يتم تكرار تلك الوصفة السهلة.

يتم شطف الشعر بالماء الدافئ فقط دون الحاجة إلى استخدام الشامبو.

كيفية صبغ الشعر الأشقر الفاتح بالخلطات الطبيعية

مزيج من زيت جوز الهند وعصير الليمون، يساعد هذا الخليط على تفتيح لون الشعر بشكل طبيعي دون الإضرار بالشعر.

محتويات:

ربع كوب زيت جوز الهند.

نصف كوب عصير ليمون.

ستة إلى عشرة أكياس من شاي البابونج.

كوبان من الماء المغلي.

التحضير والتطبيق:

اغلي كوبين أو أكثر من الماء، صب الماء المغلي في وعاء واغمس أكياس شاي البابونج فيه للتحضير، اترك البابونج لمدة عشر دقائق، صفي شاي البابونج من أكياس الشاي، أضف زيت جوز الهند المذاب وعصير الليمون إلى شاي البابونج، يعبأ الخليط في زجاجة رذاذ فارغة، توضع منشفة حول الكتفين لحماية الثوب من آثار الصبغة، ضعي الخليط على الشعر ثم دلكي الشعر، تعريض الشعر للشمس لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة أو حتى يجف، كرر مفعول القناع يوميًا أو ثلاث مرات في الأسبوع لتلاحظ التغيير خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.