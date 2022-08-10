نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكيراتين ..مكون سري ضعيه على الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ في 3 أيام لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات والسيدات جميعا من الشعر القصير الذي لا حل له ويقوم هؤلاء باستخدام المستحضرات الخاصة بالشعر للعمل على تطويله ولكن نجد أن تلك المستحضرات لا تعطي أي نتيجة فعالة لذلك قاموا هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر فتم إيجاد قرصين من الأسبرين عند وضعهم على الشامبو يساعد في تطويل الشعر بجنون ونجد أن ذلك الأسبرين لا يقتصر دوره على الصداع فقط بل يقوم بتطويل الشعر أيضا وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تطويل الشعر

تتكون تلك الوصفة من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل ويمكن للجميع استخدامها بكل سهولة وسوف نوضح المكونات اللازمة من خلال النقاط التالية..

قرصين أسبرين.

ربع كوب ماء.

شامبو لغسل الشعر.

بلسم.

طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوم بتحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر بولة ونضع به الاسبرين والماء ونقلبهم جيدا حتى يذوب الأسبرين جيدا.

نقوم بوضع الشامبو عليهم مع التقليب حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بغسل الشعر بهذا الخليط ونتركه على الشعر لمدة ١٠ دقائق ثم نشطفه بالماء ونقوم بوضع البلسم على الشعر.

ثم نقوم بشطفه جيدا ونجد تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيا يساعد على تطويل الشعر.

وصفة القهوة للشعر

نجد أن القهوة من المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر عندما نضعها مع الشامبو وتساهم في تنعيمه أيضا وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ربع كوب ماء.

شامبو.

ملعقة قهوة.

ملعقة قرنفل مطحون.

طريقة التحضير:

نحضر بولة ونضع بها جميع المكونات السابقة.

نعمل على تقليبهم جيدا ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بهذا الخليط .

نترك الخليط على الشعر لمدة عشر دقائق ثم نقوم بشطف الشعر جيدا.

نلاحظ أيضا أن تلك المكونات تساعد على تطويل الشعر بسرعة رهيبة إلى جانب تنعيمه بفضل القهوة.

تطويل الشعر في أسبوع

اذا اردتي ان تحصلي على شعر طويل ضعي القهوة مع العسل في وعاء ، ثم أضيفي الماء المغلي علي المكونات ثم قلبى المزيج جيدا حتي تحصلي على عجينة متماسكة ، ثم وزعي الخليط علي الشعر من الرأس حتي الجذور ، ثم اتركيه على الشعر لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك جيدا بالشامبو ثم جففي شعرك واغسليه بالشامبو الخاص بكي