نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتريه من الصيدلية.. أفضل 4 كريمات لتنظيف وتبييض الجسم والبشرة من السواد والبقع والتصبغات نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل وأقوى كريمات تفتيح من الصيدلية تساهم على تفتيح البشرة وإزالة الجلد الزائد من عليها والتخلص من أي بقع داكنة وتصبغات في وقت قصير تمامًا، فمشكلة اسمرار البشرة هي مشكلة شائعة ولا نعني بها أصحاب البشرة السمراء وإنما أصحاب البشرة العادية ولكن يعانون من اسمرار بها في بعض المناطق بسبب عوامل البيئة الخارجية ونقص التغذية وغيرها من الأسباب التي ساهمت في جعل هناك مشاكل وبقع داكنة على البشرة.

أقوى كريمات تفتيح من الصيدلية

من الكريمات الأكثر شهرة في تفتيح البشرة بفعالية كبيرة ومتوفرة في كل الصيدليات ما يلي:-

1. كريم LA ROCHE-POSAY

يعد هذا الكريم من الكريمات الفعالة جدًا في تفتيح البشرة ويظهر تأثيره بعد مرات قليلة جدًا من استخدامه وهو يعمل أيضًا بمثابة واقي من الشمس حيث يمد البشرة بطبقة عازلة تقيها من الأشعة الضارة وسعره في سوق المملكة العربية السعودية يبلغ 152.66 ريال سعودي.

2. كريم بيوديرما وايت أوبجيكتيف

هو من الكريمات متوسطة السعر إذ يبلغ سعره في الصيدليات السعودية حوالي 150 ريال سعودي، وهو من الكريمات الشهيرة لتفتيح البشرة ومعالجة تصبغات الجلد والبقع الداكنة ويعمل على إعطاء البشرة نضارة وحيوية ونعومة لأنه يخلصها من الجلد الميت ويحتوي على نسبة من فيتامين سي ويقي من أشعة الشمس الضارة والأشعة فوق البنفسجية.

3. كريم جل وايت جلو من لوتس

هذا الكريم غني بالكثير من العناصر المفيدة التي تعمل على تغذية البشرة حيث أنه تم تحضيره من مكونات طبيعية، به نسبة كبيرة تقي من الشمس والأشعة الضارة، خفيف على البشرة وتمتصه بسهولة ويعطيها نضارة وإشراق كما أنه يعمل على تفتيحها 5 درجات فورية، سعره في السوق السعودية يبلغ حوالي 31 ريال سعودي.

4. كريم أولاي وايت راديانس

يعتبر كريم أولا وايت راديانس من الكريمات الشهيرة جدًا في تفتيح البشرة وسُمي بهذا الاسم نظرًا لقدرته الكبيرة على التفتيح وأنه صُنع خصيصًا لهذا الشأن، يساهم الكريم في ترطيب البشرة فهو مفيد جدًا لأصحاب البشرة الجافة ويقلل من البقع الداكنة على البشرة ويحميها من أشعة فوق بنفسجية ضارة، سعره في الأسواق السعودية يبلغ 99 ريال سعودي.