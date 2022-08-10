نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم جهنمي من الصيدلية لتبييض البشرة 10 درجات هيشيل البقع والتصبغات وسواد السنين في دقائق هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن مشكلة تواجد المناطق الداكنة في الجسم مثل منطقة الأكواع، الركب، تحت الأبط والمناطق الحساسة تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات والتي تكون بسبب أن تلك الأماكن تتكون من طبقة رقيقة من الجلد على عكس باقي الجسم، وعدم وصول الأكسجين لتلك الأماكن وعدم التهوية الجيدة، ونجد أيضا مشكلة اسمرار الوجه الذي تعاني منه الكثير من هؤلاء ء أيضا ويكون سببه أشعة الشمس المباشرة التي تجعل البشرة تنقسم إلى لونين وكلف الحمل وتواجد البقع الناتجة عن تواجد حبوب البشرة ونجد أيضا أن جميع تلك المشاكل جعلت الكثير من السيدات والفتيات يبحثن عن كريم لتفتيح الجسم والوجه ويعطي نتيجة فعالة وتم إيجاد كريم إيفا كريم سكين كلينك لتفتيح البشرة والجسم ويمكن استخدامه كمقشر أيضا ويتميز بنتيجته الفعالة من أول استخدام وسعره في متناول الجميع وسوف نوضح أهم فوائده وطريقة استخدامه من خلال هذا المقال.

إيفا كريم سكين كلينك

نجد أن كريم إيفا كريم سكين كلينك بخلاصة اللؤلؤ من الكريمات المتوفرة في الصيدليات بكثرة وتعطي فعالية كبيرة حيث من خلالها نستطيع الحصول على بشرة بيضاء من أول استعمال وسوف نوضح طريقة استخدامه من خلال النقاط التالية.

نقوم بشراء عبوة من الصيدلية يجب علينا التأكد من تاريخ الصلاحية.

نقوم بغسل الوجه أو مناطق الجسم المراد وضع الكريم بها.

نعمل على تنشيف الوجه أو مناطق الجسم جيدا ثم نقوم بأخذ طبقة رقيقة من الكريم ووضعها على الوجه أو الجسم.

نقوم بتدليك الكريم جيدا حتى تقوم البشرة بامتصاص الكريم.

سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة من أول استعمال.

تكرر الطريقة مرتين يوميا حتى نحصل على نتيجة فعالة.

فوائد كريم إيفا سكين كلينك

نجد أن لكريم إيفا سكين كلينك بحبات اللؤلؤ الكثير من الفوائد التي تجعل الكثير من السيدات يقوموا بشرائه وسوف نوضح الفوائد الخاصة به من خلال النقاط التالية.

يعمل على تفتيح الوجه ويخلصنا من البقع الناتجة عن بقايا الحبوب.

يساهم في تقليل الاسمرار ويخفف من اختلاف لون البشرة الناتج عن أشعة الشمس.

يزيل سواد الجسم من المناطق الداكنة بكل سهولة.

يحسن من نضارة البشرة ويحسن من إشراقها.

لا يتعدى ثمنه 68 جنيه إلى جانب توفره في كل مكان.

تبيض البشرة بجنون

كما يمكن تبيض بشرتك في دقائق باستعمال خلطة تتكون من ملعقة من العسل مع ثمرة من الافوكادو مع ملعقة من التفاح المهروس ، ثم قومي بخلط المكونات وضعي الخليط على البشرة واتركيها لمدة ساعة، ثم عليكي غسل الوجه بالغسول المناسب وعليكي تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق في بياض بشرتك