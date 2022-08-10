نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية… زيت جونسون والليمون لتقشير الركب والاكواع وازالة البقع والجلد الميت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني أغلب النساء من اسمرار الاكواع والركب وكذلك تواجد الجلد الميت، وهذا يجعل مظهر الأيدي والأقدام غير محبب لكثير من السيدات والفتيات، وتتواجد كثير من الكريمات على الانترنت وفي إعلانات التلفاز التي دائمًا ما ينصح بها الكثير من الناس على أنها ستساعد في حل تلك المشكلة، ولكن للأسف تأتي دون جدوى، ويمكن لتلك الكريمات ان تحدث تأثير عكسي للجلد وخاصة إذا كانت البشرة حساسة ضد مكونات معينة، وفيما يلي سنقوم بشرح كيفية اعداد الوصفة التي سـ تساعد في تقشير كل الجلد الميت المتواجد بهذه المناطق، فتابعوا.

وصفة تقشير الركب والاكواع بـ الملح ومعجون الأسنان

من الوصفات التي لاقت نتائج وتأثير جيد هي تلك الوصفة ومكوناتها تعتبر من المكونات السهلة والتي يمكن أن تتواجد في المنازل، وتكون مكوناتها كالآتي:

مياه دافئه

ملعقة من معجون الأسنان كبيرة

ملعقة صغيرة من ملح الطعام

طريقة اعداد الوصفة

في وعاء للخلط يتم وضع الملح مع المعجون والماء الدافئ وذلك إلى أن تصل الى مزيج متماسك.

ثم يتم استعمال هذا الخليط على الاكواع والركب ويتم وضعه لمدة تصل إلى 10 دقائق، يتم عمل حركات دائرية للخليط ومن ثم يتم غسلها جيداً.

يتم بعد تجفيف تلك المناطق بتدليكها بالجلسرين لكي يتم ترطيبها.

مزايا معجون الأسنان والملح

الملح يعمل على تقشير الجسم جيدا وازاله اي بقايا للجلد الميت، أما بالنسبة لمعجون الاسنان فإنه يعمل على ازالة البقع والتصبغات، وكذلك يعمل على نعومة تلك المناطق.

وصفة التقشير والتنعيم للركب والأكواع

سيتم في هذه الوصفة استخدام مكونات بسيطه و تساعد في اعطاء نتيجة سريعة ومن مكونات تلك الوصفة:

زيت جونسون ملعقة كبيرة

عصير ليمون ملعقة كبيرة

ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء للخلط ويتم وضعه علي النار

بعد ذلك يتم وضع الفازلين وبعدها يتم اضافة الليمون والزيت تدريجياً ويتم مزج هذا الخليط إلي أن يتجانس جيداً.

بعد امتزاج وتماسك الخليط يتم ازالته من على النار

ومن ثم يترك قليلاً الى ان يبرد

بعد التأكد من تبريد الخليط يتم وضعه على المناطق المراد ازالة الشعر منها.

بعد التأكد من تبريد الخليط يتم وضعه على المناطق المراد ازالة الشعر منها. ثم يترك علي الخليط لمدة تصل إلى نصف ساعة.

وبعد هذه المدة يتم القيام بغسل هذه المناطق بالماء الفاتر، ويتم ترطيبها جيدا بالفازلين.

يمكن استخدام الليمون وحده في تقشير وتفتيح تلك المناطق حيث انه يحتوي علي فيتامين سي والذي يعمل على تغذية وتفتيح البشرة من أي تصبغات أو بقع.

زيت جوز الهند لتقشير الركب والاكواع