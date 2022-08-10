نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتكونى قمر 14… انفخى خدودك بخليط النشا والخميرة لتسمين الخدود والوجه النحيف في دقائق نتيجة مبهره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى أغلب الفتيات حاليًا للحصول على وجه ممتلئ وخدود دائرية الشكل منفوخة خاصةً من يمتلكون وجه رفيع، لذا يلجأن للكريمات الطبية وبعد المواد المصنعة بشكل عشوائي من قبل بعض التجار، لكن لما كل هذا العناء! حيث يوجد بعض الوصفات الطبيعية الخالية من الكيماويات المضرة بالبشرة، والتي قد أثبتت فاعليتها مع من جربوها بشكل صحيح وبنفس التعليمات التي سنذكرها لكم تاليًا، ولمعرفة المزيد عن وصفات تسمين الوجه والخدود والتخلص من البقع تمامًا تابعوا قراءة ما يلي.

ماسك النشا والخميرة لنضارة الوجه وشد البشرة

يناسب ماسك الخميرة والنشا كافة أنواع البشرة، وتلك الميزة تجعل من الماسك مميز لدى كافة الفتيات، لأن أغلب الفتيات تشعر بالقلق عند استخدام أي وصفة جديدة خاصةً على الوجه، ويمتلك هذا الماسك الكثير من الفوائد التي سنعرفها معًا لاحقًا، ولكن في البداية سنوضح لكم كيفية تحضير واستخدام الماسك، وتكون كالآتي:

لتحضير ماسك النشا والخميرة يجب وضع ملعقة واحدة من الخميرة مع مثلها من النشا، ثم يتم إضافة ملعقة أخرى من الزبادي، ثم يتم خلط المزيج جيدًا حتى تمام التجانس.

وبعد ذلك يتم تطبيق الماسك مباشرةً على البشرة، وبعد وضعه نقوم بتركه لـ ½ ساعة فقط، ثم يتم غسله جيدًا بالماء الفاتر.

ماسك النشا والخميرة لتسمين الوجه

المكونات

عدد ملعقة واحدة صغير الحجم من النشا.

ومثلها صغيرة الحجم من الخميرة.

ومثلها صغيرة الحجم من الخميرة. بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وأخرى من الزبادي.

كذلك يجب تجهيز مقدار قليل من اللبنة.

مع ملعقة صغيرة الحجم من بودرة الأطفال.

مع ملعقة صغيرة الحجم من بودرة الأطفال. وأخيرًا بعضًا من ماء الورد.

طريقة التحضير والتطبيق على الوجه

نقوم في بداية وصفتنا بوضع الخميرة على ربع كوب من الماء، ثم نقوم بخلطها حتى تمام الذوبان.

وبعدها نقوم بوضع باقي المكونات السابق ذكرها مع الخميرة المذابة في وعاء صغير الحجم.

بهذا يكون الماسك جاهز للتطبيق، فنقوم بوضعه مباشرةً على الوجه، مع تركه لـ ½ ساعة.

وبعد مرور الوقت المحدد لوضع الماسك، نقوم بغسله كليًا بالماء الفاتر.

ولنتيجة مثالية يمكن تكرار تطبيق هذا الماسك مرةً يوميًا، وذلك حتى الحصول على النتيجة المرغوب بها.

الخميرة للبشرة والخدود