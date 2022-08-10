نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعرايس خلطة صاروخية لتبييض الجسم في دقائق ضعيها قبل الاستحمام سيزول سواد سنين وهتبقي زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسبب لنا تواجد الاسمرار في المناطق الحساسة، تحت الأبط ومنطقة الركب والاكواع الكثير من الاكتئاب والانزعاج مما جعل الكثير من السيدات والفتيات يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم والتخلص من الأماكن الداكنة وقد تم إيجاد وصفة صاروخية يكون النشا عنصر أساسي بها حيث يساعد على التفتيح العميق للبشرة والجسم وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تفتيح الجسم

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

٢ ملعقة نشا.

٢ ملعقة خميرة.

ملعقة كركم.

ملعقة ترمس مطحون.

ماء ورد.

زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة تفتيح الجسم

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به النشا، الخميرة، الكركم، الترمس.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد تدريجيا حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بعد ذلك بوضع الزيت بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع الخليط على الجسم بالكامل قبل الاستحمام نترك الوصفة حتى تجف تماما.

ثم نقوم بفركها بعد ذلك حتى نتخلص من الجلدالميت ونحصل على بشرة ناصعة البياض.

نقوم بعد ذلك بالاستحمام وترطيب الجسم بالكريمات اللازمة.

وصفة القهوة لتفتيح الجسم

تتواجد القهوة في جميع منازلنا ولا يمكن أن نستغني عنها ونستعملها كمشروب يومي ويمكن أن نستخدمها في تفتيح الجسم وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

٢ ملعقة قهوة كبيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

٥ ملاعق زيت جونسون.

ليمونة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به القهوة والسكر ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع عليهم الزيت وعصير ليمونة.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نأخذ الخليط ونضعه على الجسم ونقوم بتدليك الجسم بتلك الوصفة وعمل حركات دائرية حتى

يتم تقشير الجلد الميت وتفتيح الجسم.

تستخدم تلك الوصفة كمقشر طبيعي ويجب تجربيها للحصول على نتيجة فعالة.

تبيض الجسم بسهولة

يمكن عمل خلطة طبيعية للتخلص من سواد الجسم ، تتكون من خمس ملاعق من بودرة الأطفال مع ثلاثة ملاعق من الفازلين مع ملعقتين من ماء الورد، ثم أضيفي ملعقتان من زيت الخروع وزيت اللوز الحلو مع ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر ثم ضعي الخليط على الجسم واتركيه لمدة ساعتين ، يعمل علي تفتيح جسمك بسرعة في دقت قصير جدا