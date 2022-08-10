بسكويت مقرمش وخفيف بأسهل وأسرع طريقة صحي وشهي وبمذاق روعة ومميز

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عمر شويل - جدة بسكويت مقرمش وخفيف ، من المعجنات والمخبوزات الهشة والمقرمشة اللذيذة والشهية المحببة والمفضلة لدى الجميع، وهو يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز والمحلات، لكي يتناولونه على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعه بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومضمونة، وبمذاق رائع مميز، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضًا، حيث يحتوي على اللوز الغني بالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والمعادن، بالإضافة إلى أنه يساعد على زيادة التركيز، وهو سهل التحضير أيضًا، كما يمكنكم تجربة حلوى جوز الهند وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت مقرمش وخفيف بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت مقرمش وخفيف

يتكون بسكويت مقرمش وخفيف من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

100 جم سكر.

200 مل زيت عباد الشمس.

60 مل حليب.

رشة ملح.

10 جم فانيليا.

8 جم بيكنج بودر.

100 جم لوز مقطع.

560 جم دقيق.

ملعقة صغيرة يانسون.

ملعقة صغيرة شمر.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت مقرمش وخفيف بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وفي وقت قصير جدًا، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الشمر واليانسون واللوز ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الحليب ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالملعقة حتى نحصل على عجينة.

ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد ذلك نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونلم العجينة ونكورها مرة ثانية.

ثم نقسم العجينة إلى 3 كرات متساوية في الحجم.

ثم نلف كل كرة رول سميك.

بعد ذلك نضع الرولات على صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والقهوة سريعة الذوبان، ثم نقلب جيدًا.

ثم ندهن وجه الرولات بخليط صفار البيض.

بعد ذلك نمرر ظهر الشوكة على الرولات لكي نزينهم.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 140 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نترك المخبوزات تبرد لمدة ساعتين.

ثم نقطع الرولات شرائح.