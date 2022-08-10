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عمر شويل - جدة ماسك سريع لفرد الشعر المجعد والمموج وتنعيمه مثل الكيراتين في 30 دقيقة، مشكلة الشعر المجعد هي من أكثر مشاكل الشعر التي تؤثر بشكل سلبي على الفتيات، كما أنه يؤدي إلى دخولهم في مرحلة نفسية سيئة، فإن تجعد الشعر يقلل من إطلاله المرأة وينقص من جمالها، لذا تهتم الكثير من الفتيات ممن يمتلكون شعر مجعد بإعداد روتين خاص بالعناية به، يعتمد على استخدام بعض العناصر الطبيعية التي تعمل على تغذيته وفرده، وذلك بعيداً عن منتجات الشعر الكيميائية والتي تضر الشعر بشكل كبير كما تتسبب في آثار جانبية .

أفضل ماسكات لفرد الشعر المجعد والمموج بدون كيراتين

يعد الموز من أفضل المواد التي يمكن استخدامها لإعداد بعض الماسكات الطبيعية للشعر، حيث يتميز الموز باحتوائه على كل العناصر الغذائية التي تعمل على تغذية الشعر وتقوية البصيلات.

كما يساعد علي فرد الشعر المموج وعلاج التقصف.

ولذلك سوف أقدم لكم ماسك سريع لفرد الشعر المجعد بمكونات طبيعية فعالة.

ماسك الموز وحليب جوز الهند لفرد الشعر المجعد

يمتلك زيت جوز الهند العديد من الفوائد للشعر حيث يمنح الشعر الترطيب الذي يحتاج إليه كما يعمل على تطويله بشكل كبير،

وذلك بفضل احتوائه على الكثير من العناصر المغذية والتي بدورها تعمل على تقوية وتنعيم الشعر.

مكونات الوصفة

ثمرة كبيرة من الموز المقشر.

ملعقة من زيت جوز الهند كبيرة الحجم.

ملعقة من حليب جوز الهند صغيرة الحجم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونضع به ثمرة الموز ونقوم بهرسها جيداً.

نضيف إليها كل من حليب جوز الهند، وزيت جوز الهند، ونقلب جيداً حتى يصبح لدينا خليط هلامي.

نقوم بتسريح الشعر وقسمه إلى نصفين، ونضع عليه الماسك.

ثم نقوم بتدليك الماسك على الشعر جيداً للتأكد من وصول الماسك إلى جذور الشعر.

يتم تغطية الشعر وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

للوصول إلى أفضل النتائج يفضل تكرار الماسك مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع.

ماسك الموز والأفوكادو

يساعد هذا الماسك على علاج مشكلة فرد الشعر المجعد والتخلص من هيشانه، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتين، والتي بدورها تعمل على تقوية الشعر.

المكونات

ثمرة من الموز المقشر.

ثمرة من الأفوكادو.

ملعقتان من زيت الزيتون كبار الحجم.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كل من الموز والأفوكادو، ونخلطهم جيداً.

نضع الخليط في وعاء عميق ونضيف إليه زيت الزيتون، ويمزج الخليط بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتأكد من تغلغله إلى الجذور،

ثم نغطيه ونتركه لمدة نصف ساعة كاملة.

نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو جيداً.

ماسك البيض والحليب لفرد الشعر المجعد

يتميز هذا الماسك باحتوائه علي نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التي تساعد علي فرد الشعر بكفاءة.

كما يقوم بتنعيم خصل الشعر ومنحه اللمعان والحيوية.

مكونات الماسك

بيضة كاملة.

كوب من الحليب كامل الدسم.

طريقة تحضير الماسك وكيفية الاستخدام