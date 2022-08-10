نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل خبز التورتيلا الطرى بمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات عمل خبز التورتيلا الطرى يعتبر من افضل انواع الخبز ويشتهر فى معظم أنحاء العالم وخاصة فى البلدان الامريكية حيث انة يستخدم لصنع الساندويشات بشكل أساسي، يمكن أن يصنع خبز التورتيلا من دقيق القمح أو دقيق الذرة ويكون على شكل دائرة، حيث يعد من الوصفات التي ترغب في اعدادها معظم السيدات وذلك لانها مفضلة ومحببة لدى كل من الصغار والكبار، حيث يعشقون تناوله بكثرة بحشوات عديدة ومختلفة، حيث يمكن تحضيرة بمنتهى السهولة وذلك لان مكوناتة بسيطة ومتواجدة فى اى منزل ومكوناتة غير مكلفة ولا ياخذ وقت طويل فى اعدادة، حيث انة عبارة عن عجينة قطنية هشة رقيقة تصلح لعمل حشوات مختلفة كما يمكن التعرف على طريقة عمل خبز التميس السعودي وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن خطوات عمل خبز التورتيلا الطرى. خطوات عمل خبز التورتيلا الطرى المقادير ثلاث اكواب دقيق منخول.

1 ملعقة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كمية ماء مناسبة للعجين. خطوات تحضير الخبز القيام بوضع الدقيق المنخول في العجان الكهربائي ثم ضعى فوقه البيكنج باودر والملح والماء واخلطيهم جيدا لمدة خمس دقائق على سرعة متوسطة. يتم اضافة زيت الزيتون إلى خليط الدقيق المنخول ثم امزجي المكونات لمدة سبع دقائق حتى تنتهي من عمل العجينة. ثم قسمي العجينة كرات متشابهة في الحجم ثم توضغ على سطح مرشوش بالدقيق ثم قومي بتغطيتها واتركيها جانبا لمدة عشر دقائق حتى ترتاح. القيام بوضع مقلاة على النار حتى تسخن ثم ضعي بها قطعة من الخبز واتركيها حتى ينضج من الأسفل ثم قلبيه واتركيه قليلا حتى ينضج من الجهة الأخرى حتى يصبح خبز التورتيلا الطري جاهز للتناول. طريقة عمل خبز التورتيلا المكونات ٦٦٠ جرام من الدقيق المنخول.

٢,٥ ملعقة كبيرة من الملح.

٧٧ جرام من زيت الذرة.

١٤ جرام من السكر.

٢٥٠ مل من الماء الفاتر. طريقة تحضير خبز التورتيلا القيام باحضار بولة عميقة كبيرة ويوضع بها زيت الذرة مع الملح ثم ضيفي إليهم الدقيق والسكر والماء ثم قلبيهم بالملعقة حتى يتماسكوا ويصبحوا مثل العجينة. يتم وضع العجينة لمدة ٢٥ دقيقة جانبا حتى ترتاح ثم يتم تشكيلها إلى كرات متشابهة ثم افردي الكرات جيدا. ثم قومي بوضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة ثم ضعي بها واحدة من العجين ثم اتركيه عشر ثواني. القيام بتقليب الخبر بعد عشر ثوانى على الجهة الاخرى ثم كرري هذه الطريقة حتى يصبح خبز التورتيلا ناضج وجاهز للتناول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات عمل خبز التورتيلا الطرى بمكونات بسيطة وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.