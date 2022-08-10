نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للصلع.. خلطة صاروخية ضعيها ساعتين علي الشعر ولن تصدقي طول وكثافة وجمال شعرك من أول أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الاشخاص من تواجد الفراغات في مقدمة الرأس إلى جانب الشعر الخفيف والقصير الذي توقف عن النمو مما جعل هؤلاء الأشخاص يقيمون بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على حل مشاكل الشعر الدائمة وتم إيجاد وصفة القرنفل وهي من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر والتخلص من التساقط وإنبات الفراغات الموجودة في مقدمة الرأس وتطويل الشعر بشكل جنوني وسوف نوضح وصفة القرنفل من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

١٢ حبة قرنفل.

١٠ حبات ثوم.

شامبو.

بلسم.

ملعقة بن.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر عبوة الشامبو التي نستخدمها في الاستحمام ونضع بها حبات القرنفل والثوم.

نحضر عبوة البلسم ونضع بها القهوة .

نغلق العبوتين ولا نستخدمهم حتى اليوم التالي.

نقوم باستخدام الشامبو نغسل الشعر به ونتركه لمدة ١٠ دقائق على الشعر ثم نشطفه بالماء.

نضع البلسم ونتركه لمدة ١٠ دقائق على الشعر ثم نشطفه.

سوف نلاحظ مدى توقف التساقط وإنبات الفراغات في وقت قصير وتعد تلك الوصفة من أنسب الوصفات لتطويل الشعر

وصفة الاسبرين لتطويل الشعر

يعد الاسبرين من الوصفات المستخدمة لتطويل الشعر وله فاعلية كبيرة وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

قرص أسبرين.

ربع كوب ماء.

شامبو.

ملعقة ملح.

طريقة التحضير: