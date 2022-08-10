نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البطاطس الودجز في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاطس الودجز هي بطاطس صحية جدا لذلك يجب على كل من يريد تناول بطاطس صحية بدون أي زيوت التعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها، وسوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال..

مكونات عمل بطاطس ودجز

عندما يتم ذكر بطاطس الودجز فنجد أنه يحبها الكبار والصغار ويذهب الكثير إلى المطاعم لتناولها، فعندما نقوم بتحضيرها في المنزل نجد أنها تتكون من مكونات بسيطة جدا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

حبتين من البطاطس متوسطة الحجم.

٢ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

٢ ملعقة صغيرة بصل بودرة.

تحضير البطاطس الودجز في المنزل

بعد أن قمنا بتوضيح مكونات عمل الودنجز خلال الأسكر السابقة نوضح كيفية تحضيرها في غضون عشر دقائق..

أول خطوة هي أن نحضر البطاطس ونغسلها جيدا بالماء والخل.

كما أنه فيما بعد يتم تقطيعها مثل البرتقالة ولكن إلى ٦ شرائح وليست ٤.

ولا بد أن نضعها داخل وعاء عميق ونضع عليها الزيت والملح والفلفل والثوم والبصل.

والخطوة التالية هي أن نقلب الخليط حتى تمام التجانس.

ونحتاج أن نحضر صينية ونضع بها ورق زبدة ونضع بها البطاطس.

ونضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

عندما يتم سواها نقوم بتناولها وبالهناء والشفاء.

فوائد بطاطس الودجز