نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البطاطس الودجز في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة والطعم حكاية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بطاطس الودجز هي بطاطس صحية جدا لذلك يجب على كل من يريد تناول بطاطس صحية بدون أي زيوت التعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها، وسوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال..
مكونات عمل بطاطس ودجز
عندما يتم ذكر بطاطس الودجز فنجد أنه يحبها الكبار والصغار ويذهب الكثير إلى المطاعم لتناولها، فعندما نقوم بتحضيرها في المنزل نجد أنها تتكون من مكونات بسيطة جدا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- حبتين من البطاطس متوسطة الحجم.
- ٢ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- ٢ ملعقة صغيرة بصل بودرة.
تحضير البطاطس الودجز في المنزل
بعد أن قمنا بتوضيح مكونات عمل الودنجز خلال الأسكر السابقة نوضح كيفية تحضيرها في غضون عشر دقائق..
- أول خطوة هي أن نحضر البطاطس ونغسلها جيدا بالماء والخل.
- كما أنه فيما بعد يتم تقطيعها مثل البرتقالة ولكن إلى ٦ شرائح وليست ٤.
- ولا بد أن نضعها داخل وعاء عميق ونضع عليها الزيت والملح والفلفل والثوم والبصل.
- والخطوة التالية هي أن نقلب الخليط حتى تمام التجانس.
- ونحتاج أن نحضر صينية ونضع بها ورق زبدة ونضع بها البطاطس.
- ونضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- عندما يتم سواها نقوم بتناولها وبالهناء والشفاء.
فوائد بطاطس الودجز
- عندما نقوم بعمل البطاطس بهذه الطريقة نحصل على فوائد عديدة مثل..
- أنها صحية لا تؤدي إلى زيادة الكريسترول الضار في الجسم.
- تحافظ على صحة الجسم.
- تساعد على اللياقة الخاصة بالجسم.
- تتميز بطعمها اللذيذ والشهي.
- تحافظ على صحة القلب من الإمراض المزمنة.
- تحمي من زيادة الوزن.
- تساعد على إنقاص الوزن خلال فترة بسيطة.
- كما تعمل على بناء العضلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البطاطس الودجز في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.