نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرنفل بديل للتاتو … اقوي طريقة طبيعية لصبغ الحواجب بطريقة احترافية تدوم لأطول فترة ممكنة هتغنيكى عن قلم الحواجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بطريقة احترافية، تحب كل سيدة أن تظهر بمظهر مميز وبشكل جذاب، وأهم ما يميز شكل المرأة هي حواجبها، لذا تبحث دائما عن طريقة لصبغ الحواجب ولكن تريد أن تكون طريقة طبيعية بعيدا عن المواد الكيميائية التي من الممكن أن تضر بشعر الحاجب فيما بعد، وانتشرت مؤخرا فكرة صبغ الحواجب بالقرنفل، ونهتم اليوم بعرض الطريقة إليكم من خلال مقالنا. صبغ الحواجب بطريقة احترافية سوغ نقدم لكم فى مقالنا هذا طرق مختلفة لصبغ الحواجب فى المنزل طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل المكونات: خمس ملاعق من القرنفل. ملعقتين ونصف زيت زيتون. طريقة التحضير: نقوم بتحميص القرنفل بوضعه في طاسة على النار مع تحريكه دائما.

بعد ذلك نرفعه عن النار وننتظر حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بوضعه في مطحنة الخلاط وطحنه لنحصل على بودرة قرنفل ناعمة.

للتأكد من عدم وجود أي شئ غير مرغوب فيه نقوم بتصفية القرنفل المطحون.

في طبق صغير نضع بودرة القرنفل وزيت الزيتون ونخلطهم حتى نحصل على عجينة لينة.

قومي بتطبيق الخليط على الحاجب كله باستخدام فرشة الحواجب.

اتركي الصبغة تلك على الحواجب لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك امسحيها من على الحواجب باستخدام منديل مبلل.

قومي بتكرير الطريقة هذه كل يوم حتى تحصلي على حاجب كثيف وستلاحظي تغيير لون الحواجب بعد مرور ١٥ يوما فقط.

هذه الطريقة من أفضل طرق تكثيف الحواجب وصبغها طبيعيا دون اللجوء إلى الطرق الكيميائية. طريقة تسويد الحواجب باستخدام القرنفل قومي بشراء القرنفل صحيح ثم قومي بتحميصه على النار جيدا.

بعد ذلك اتركيه حتى يبرد ثم بعد ذلك مشطي شعر حواجبك باستخدام عود القرنفل المحمص جيدا من داخل وخارج الشعر.

بعدها سوف تري الفرق ولن تحتاجي لاستخدام الصبغة بعد ذلك.

يعمل القرنفل على ملئ فراغات الحاجب وتكثيفه. صبغ الحواجب بالكاكاو والألوفيرا المكونات: ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا أو جل الصبار.

كبسولة فيتامين ه‍.

قرص فحم من الصيدلية ونقوم بطحنه.

قومي بخلط الكاكاو وجل الألوفيرا جيدا ثم ضعي قرص الفحم.

بعد ذلك فرغي كبسولة فيتامين ه‍ واخلطي كله معا.

بعد ذلك طبقي على الحاجب باستخدام فرشاة ماسكرا أو حواجب لمدة عشرين دقيقة وكرريها ثلاث مرات في كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القرنفل بديل للتاتو … اقوي طريقة طبيعية لصبغ الحواجب بطريقة احترافية تدوم لأطول فترة ممكنة هتغنيكى عن قلم الحواجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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