نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم الخميرة المبهر لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه ،بعض النساء تعاني من مشكلة الخدود الرفيعة لأنها تكون شكلها غير لائق وتحتاج إلى نفخ الخدود وتسمين الوجه لكي يكون شكلها جذاب وجميل ولكن معظم الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تعمل على ظهور الحبوب والحفر في الوجه، وبتالي تكون غير راضية عن نفسها إطلاقا، والخميرة من المواد الطبيعية التي تحتوي على مواد مفيدة جدا على البشرة وبالإضافة إلى أنها تعمل على توحيد لون البشرة، لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن وصفة الخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه

الخميرة بالفعل لها تأثير فعال على البشرة، وكان أجدادنا يقومون بتناول ملعقة من الخميرة كل يوم في الصباح على الريق لأنهم كان يقولون أن تعمل على تنقية المعدة وبالفعل أثبتت الدراسات أن الخميرة لها مفعول سحري للجسم كله، ونحن دائما نرفع شعار نعم للوصفات الطبيعية، ولا للمواد الكيميائية لأنها على الرغم من أنها يكون مفعولها أسرع من الوصفات التي نقدمها لكم، ولكنها للأسف الشديد يكون لها أضرار على المدى البعيد على البشرة ونظل سنوات نعالج المشاكل التي ظهرت فى الوجه نتيجة المواد الكيميائية، مع العلم أن مكونات هذه الوصفة بسيطة جدا وكلها موجود في كل بيت، وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

خطوات تحضير وصفة الخميرة في نفخ الخدود

معظم مكونات هذه الوصفة تساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة وليس فقط مشكلة الخدود، علاوة على ذلك أن هذه لا تستغرق سوى عشرة دقائق لتحضيرها، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الوصفة في البيت للوصول إلى النتيجة المطلوبة، وتتلخص المكونات في: