الكبسة باللحمة الضاني والأرز البسمتي بالطريقة الأصلية والخلطة السرية وبطعم ومذاق لذيذ

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني، تعتبر الكبسة هي من أشهر المأكولات التي تنتشر بشكل كبير في البلدان العربية، وهناك العديد من الطرق التي من خلالها يمكننا تحضير الكبسة ومن أهمها استخدام اللحم الضاني في تحضيرها، وتعد الكبسة باللحم الضاني هي من أشهر المأكولات المرتبطة بعيد الأضحى المبارك وتحرص كل ربة منزل على تحضيرها بطعمها اللذيذ. طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني المقادير استخدام كيلو جرام من لحم ضاني بالعظم.

مقدار مناسب من الماء.

ملعقتين كبيرتين من زيت عباد شمس.

حبة واحدة من الطماطم متوسطة الحجم.

حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

اربعه حبات من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عود واحد من القرفة.

ربع كوب من صلصة طماطم.

مكعب واحد من مرقة اللحم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

كوب واحد من الأرز البسمتي.

رشه صغيرة من الزعفران.

اربعه حبات من القرنفل. طريقة التحضير نأتي إناء عميق ونضع به مقدار مناسب من الماء ورفعها علي النار ثم نضع به كيلو جرام من اللحم الضاني بعد تقطيعها إلى أجزاء متوسطة الحجم حتى يتم سلقها.

عند ملاحظة أن اللحم الضاني تم نضجه نقوم بتصفية المرقة ونترك اللحم إلي جانبا.

نحضر حلة متوسطة الحجم ونضع بها ملعقتين كبيرتين من زيت عباد الشمس ثم نرفعها على نار هادئة ونضع بها حبة واحدة من البصل بعد تقطيعها إلى مكعبات صغيرة ونستمر في تقليبها في الزيت حتي تذبل.

نضيف إلى خليط البصل حبة واحدة من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة ونضع عليها ربع كوب من صلصة

الطماطم ونضع عليها البهارات من الملح والفلفل الأسود والكمون وعود من القرفة والحبهان ونقلبها جيدا لمدة دقيقتين.

نضيف اللحم الضاني التي تم سلقها على خليط الصلصة ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الزنجبيل ومكعب مرقة اللحم و ندمجهم مع بعض جيدا.

نضيف على الخليط كوب واحد من الأرز البسمتي بعد غسله ونقعه لفترة من الوقت ونقلبهم جيدا ثم نضيف إليها الشوربة ونتركها لمدة ربع ساعه حتي يتم تسوية الرز.

نرفع الحلة من على النار وتصبح جاهزة للتقديم.

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