نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى خلطة قنبلة.. كريم ميبو وماء الورد لتفتيح وتنعيم الجسم والقضاء على سواد السنين من اول دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة للحصول على بشرة وجسم ناعم خالي من أي اسمرار يمكنك تجربة كريم ميبو والنشا للتفتيح، حيث تبحث الكثير من الفتيات وخاصة العرائس عن وصفات للتفتيح تكون آمنة على جلدها وفي نفس الوقت غير مكلفة وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات المثالية لهذا الشأن، حيث يعتبر كريم ميبو من أفضل كريمات طبية متوفرة في كل الصيدليات ولا يقتصر على معالجة الحروق فقط كما يدّعي البعض وإنما له خصائص وفوائد متعددة لا حصر لها. كيفية عمل خلطة كريم ميبو والنشا للتفتيح المكونات المطلوبة:-

كريم ميبو الطبي

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ماء دافئ. خطوات وطريقة عمل وصفة كريم ميبو والنشا:- ضعي كل المكونات بشكل تدريجي مع بعضها داخل علبة زجاجية صغيرة ومن الضروري أن تكون العلبة نظيفة وجافة تمامًا.

اخلطي المكونات كلها بملعقة خشبية حتى تصبح عبارة عن خليط سائل بعض الشيء ومتجانس بشكل كامل في مكوناته حيث يصعب فصلهم مرة أخرى.

اغسلي بشرتك بماء دافئ أو المنطقة التي تريدين تفتيحها في جسمك ثم قومي بفرد الكريم عليها ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة أو ساعة ثم قومي بشطفها بماء بارد وبعد ذلك قومي بتمرير قطعة ثلج على البشرة حتى يتم غلق مسامها.

جففي بشرتك بفوطة قطنية ناعمة ثم قومي باستخدام أي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك ويمكنك استخدام الكريم مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. كيفية عمل وصفة كريم ميبو والفازلين مكونات الوصفة:- كريم ميبو الطبي.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

عصير ليمون طازج.

ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

زيت لافندر وزيت اللوز الحلو.

حليب سائل. خطوات تحضير وصفة كريم ميبو والفازلين للتفتيح:- يجب خلط كل المكونات ووضعهم دخل الميكروويف لعدة ثواني حتى تتم إذابتهم داخل بعضهم بشكل كامل.

بنفس خطوات الطريقة السابقة قومي بفرده على بشرتك وبعدها قومي بشطف البشرة ورطبيها واستخدمي كريم مرطب حتى لا يصاب جلدك بالجفاف بعد استخدام الوصفة. فوائد كريم ميبو للوجه كريم ميبو له فوائد كثيرة للوجه وذلك لاحتوائه على المواد المرطبة للبشرة من الزيوت الطبيعية.

كريم ميبو يساعد بعد عمليات الليزر وذلك لامتصاص الحرارة من الوجه .

يمنح كريم ميبو تغذية للبشرة لاحتوائه على فيتامينات مفيده للبشره

يقضي كريم ميبو على آثار حب الشباب والبثور والندبات وعلاج الحبوب .

يساعد ميبو في علاج الالتهابات والحروق وحروق الشمس.

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