نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البريوش القطنية لأشهى المخبوزات اللذيذة أحلى من الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عجينة البريوش تعتبر من ألذ المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء من الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات التي يتم عملها في المنزل بسهولة لذلك تسعى الكثير من الأمهات للبحث عن طريقة سهلة لعملها في المنزل، وذلك حتى تضمن سلامة وجودة المكونات حفاظا على صحة أفراد الأسرة من شرائها من خارج المنزل، وهي تتكون من مكونات بسيطة ليست مكلفة ومتوفرة في كل منزل، واليوم من خلال مقالنا هذا نعرض لكم طريقة سهلة وبسيطة حتى يتم التمكن من تحضيرها في وقت سريع.

عجينة البريوش

من خلال بعض المكونات يتم تجهيز عجينة البريوش بمكونات بسيطة متوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب متوسط من الزبدة الطرية.

كوب من اللبن الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عدد بيضة واحدة.

بيضة مخفوقة مع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

حليب سائل مذاب فيه ملعقة نسكافيه.

مقدار بسيط من السمسم.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البريوش بطريقة بسيطة وسهلة، وهى كالآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق مع رشة من الملح والخميرة.

في وعاء آخر نخفق الزبدة والبيض ثم نضيف هذا الخليط إلى خليط الدقيق ونعجن المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الحليب مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة طرية.

يتم تغطية العجينة ونتركها لتختمر لمدة ساعة على الأقل.

عندما تخمر العجينة تقسم الى قطع بالحجم المرغوب، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل جدائل.

يتم عمل ثلاث رولات رفيعة الحجم من كل قطعة من العجينة.

ثم نقوم بلف الرولات على بعضها مثل الضفيرة.

بعد الانتهاء من الكمية يتم دهان صينية فرن بالقليل من الزبدة.

ومن ثم نضع حبات البريوش ونتركها تختمر ساعة مرة أخرى حتى يزيد حجمها.

بعدها ندهن البريوش بالبيضة المخفوقة مع الخل والفانيليا أو الحليب مع النسكافيه ونرش السمسم على الوجه.

يتم تسخين الفرن ثم ندخل الصينية الى الفرن حتى يتم نضج حبات البريوش.

نترك الصينية لمدة حوالي 20 دقيقة في الفرن.

نخرج الصينية بعد النضج و نتركها تبرد.

تقدم في طبق التقديم.

أسرار نجاح عجينة البريوش

من الأسرار التي يجب معرفتها حتى تنجح عجينة البريوش هي اتباع التعليمات التالية: