خلي خدودك وردية وتفاحي بكريم طبيعي بالبنجر والنشا في المنزل

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عمر شويل - جدة يعاني الكثير من البنات والسيدات من اسمرار في البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة وعوامل البيئة المختلفة والغبار والأتربة، لذلك يفضل البنات تحضير كريمات تفتيح البشرة وتوريد الخدود في البيت بمكونات طبيعية بدلا من شراء كريمات من الخارج بمواد كيميائية تضر البشرة، ويعتبر البنجر من أفضل المواد الطبيعية التي تستخدم في عمل كريمات طبيعية لتفتيح البشرة. مقادير عمل كريم البنجر والنشا لتفتيح البشرة ثمرة واحدة كبيرة من البنجر

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

عصير نصف ليمونة طريقة عمل كريم البنجر والنشا لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونقوم ببشر البنجر جيدا به، ثم نقوم بنصفيته جيدا.

ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به البنجر والنشا والدقيق واللبن البودرة ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة ماء الورد تدريجيا مع الاستمرار في التقليب على نار هادئة حتى نحصل على خليط قوامه كريمي ومتجانس.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام بالغسول المناسب، ثم نضع الكريم على البشرة ونوزعه بالتساوي عليها.

ثم نترك الخليط لمدة ربع ساعة، ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ جيدا ونضع لها المرطب المناسب.

يفضل استخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل نتائج. مقادير عمل كريم البنجر والنشا في المنزل ثمرة بنجر طازجة

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ست ملاعق صغيرة من النشا

ثلاث ملاعق من زيت جنين القمح طريقة عمل كريم البنجر والنشا في المنزل أولا نغسل البنجر جيدا ونحضر وعاء ونقطع البنجر إلى أربع قطع ونقوم بسلقه جيدا.

نترك البنجر حتى يبرد ونقوم بهرسه في وعاء عميق ونضيف إليه النشا وزيت جوز الهند وزيت جنين القمح ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نضع الخليط على البشرة ونوزعه بالتساوي وندلكها حتى تشربه البشرة جيدا.

يفضل استخدام هذا الكريم مرتين يوميا حتى نحصل على أفضل نتائج. فوائد كريم البنجر يحتوي البنجر على مواد مضادة للأكسدة تساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة بها ويعمل على تخليصها من حب الشباب.

يعمل كريم البنجر على توريد الوجه والشفاه ويقوم بتوحيد لون البشرة.

يقوم كريم البنجر بإزالة البقع السوداء والخطوط التي تظهر في البشرة وخاصة حول الفم.

يجعل البشرة ذو نضارة ويعمل على تفتيحها.

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