نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يطعم شهي بلح الشام المقرمش أحلى الحلويات الشهية وهتعمليه بطعم خيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلح الشام يعد من الحلويات الشرقية اللذيذة التي انتشرت في بلاد الشام والعالم العربي، وذلك لأنها من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات التي يلجأ لها الكثير من الأشخاص في كثير من المناسبات، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة عملها في المنزل، لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم طريقة عمل بلح الشام بطعم خرافي مثل الذي يباع في محلات الحلويات، وفي وقت قياسي بمكونات بسيطة وليست مكلفة.

بلح الشام المقرمش احلى الحلويات الشهية

بلح الشام من الحلويات التي يتم تجهيزها بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل؛ حيث أنها لا تكلف الكثير من المال، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول الخاص بالحلويات.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الفاتر.

مقدار كوب متوسط من الزيت النباتي.

عدد 3 بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بلح الشام بطريقة سهلة جدا ولا تستهلك وقت ولا مجهود في عملها، والخطوات هى تتمثل في الآتي:

نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة مع إضافة الزيت والماء، ونتركه على النار حتى يصل إلى الغليان.

ثم نضيف الدقيق والفانيليا والنشا مع الاستمرار في التقليب، وهذا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

وبعد ذلك نرفع الوعاء من على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك العجينة.

تترك العجينة حتى تهدأ تمامًا ثم نضيف البيض مع التقليب جيداً حتى تتماسك العجينة.

ثم يتم تحضير كيس لتزيين الحلوى ثم نضع العجين داخل الكيس حتى نحصل على شكل بلح الشام.

نضع العجين بعد تشكيله زيت بارد ثم عندما يسخن ويقرب من النضج نرفع الزيت من على النار.

مع الاستمرار في تقليب بلح الشام للحصول على اللون الذهبي.

يتم وضع بلح الشام على الشربات فور نزوله من على النار.

طريقة عمل الشربات

من خلال بعض المكونات القليلة جدا نحصل على الشربات اللذيذ، وتتمثل المكونات من الآتي:

كوب من الماء.

مقدار كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

خلال الخطوات التالية يتم الحصول على الشربات الذي يضيف الطعم الشهي للحلويات، والطريقة هى كالتالي:

يجب خلط كوب من الماء مع كوب من السكر في وعاء صغير ثم نضعه على النار.

نتركه على النار حتى يصل للغليان مع التقليب حتى يذوب السكر.

ثم نضيف عصير الليمون عند الغليان ولكن هذه المرة على نار منخفضة حتى يصبح ثقيل القوام.

نصائح لنجاح عمل بلح الشام

عند عمل بلح الشام فى المنزل لابد من اتباع بعض التعليمات حتى نحصل على بلح الشام مثل الذي يباع في محل الحلويات، وهي كما يلي: