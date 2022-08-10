وصفة لتقشير وتبييض اليدين والرجلين وأنسي أي تشققات بعد النهاردة

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عمر شويل - جدة وصفة لتقشير وتبييض اليدين والرجلين هذه الوصفة التي نعرضها لكم في مقال اليوم هى من أفضل الوصفات؛ حيث أن الكثير من السيدات والفتيات يسعون وراء تحقيق حلم الوصول إلى بشرة بيضاء ويدين ورجلين ناصعة البياض، وتسعى الكثير من الفتيات لمعرفة ماسك تقشير بمكونات طبيعية، وهذا لأن المكونات الطبيعية أفضل من المنتجات الجاهزة التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، ولأنها بالرغم من غلو ثمنها إلا أنها تضر البشرة مع الاستخدام المتكرر، وهذا عكس الوصفات الطبيعية فهى دائما مفيدة ولا تضر حتى مع الاستخدام على المدى البعيد.

وصفة لتقشير وتبييض اليدين والرجلين

من خلال المكونات الطبيعية يتم الحصول على وصفة فعالة ورائعة تخلصك من اسمرار اليدين والرجلين وبأقل التكاليف، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

نصف كوب من الملح الخشن.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

من خلال الخطوات التالية يتم عمل تقشير طبيعي للبشرة حتى تتخلصين من الجلد الميت ويعمل على التفتيح الجيد لليدين والرجلين، والخطوات هي كالتالي:

في وعاء صغير يتم خلط نصف كوب من الملح الخشن مع زيت الزيتون.

ثم يتم إضافة ملعقتين من عصير الليمون إلى الملح الخشن وزيت الزيتون، ثم تقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض.

تدلك منطقة اليدين والرجلين بهذه الوصفة ثم تترك لمدة نصف ساعة.

ثم تشطف بالماء الفاتر والصابون.

تجفف اليدين والرجلين جيدًا ثم يدهن كريم مرطب.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة العسل والسكر

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل وصفة ممتازة لتقشير اليدين والرجلين وتفتيحها بشكل طبيعي، وتتمثل المكونات فيما يلي:

ربع كوب متوسط الحجم من العسل الأبيض.

مقدار ربع كوب من الملح الخشن.

عصير 3 حبات من الليمون.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التالية نحصل على بياض جذاب وإخفاء رائع لتشققات القدمين، وذلك من خلال الآتي:

نقوم بمزج كلا من زيت الزيتون والملح الخشن في وعاء، وذلك حتى يتجانس الخليط تماما.

نضع على المزيج السابق عصير الليمون.

يتم التدليك الجيد للقدمين ونترك الخليط عليهم نصف ساعة.

تغسل القدمين بالماء الفاتر والغسول جيدا ثم تجفف.

تدهن القدمين واليدين بالكريم المرطب.

كيفية الحفاظ على اليدين والرجلين

حتى يتم الحفاظ على القدمين واليدين لابد من اتباع التعليمات التالية: