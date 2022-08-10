قنبلة تفتيح البشرة السحرية بماسك النشا والخل هيخلي بشرتك بدون عيوب

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عمر شويل - جدة تفتيح البشرة السحرية بماسك النشا والخل من أفضل الماسكات التي تعمل على إخفاء عيوب البشرة، وتساعد على تفتيحها طبيعيا والكثير من الفتيات يبحثن عن هذه الوصفة، وذلك بدلًا من استخدام المنتجات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وهى بالرغم من أن أسعارها باهظة الثمن إلا إن هذه المنتحات تسبب مع الاستخدام طويل المدى ضرر على البشرة، لذلك تعتبر المكونات الطبيعية هي الحل الأمثل للتفتيح بشكل آمن وطبيعي، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك التفتيح السحري المكون من النشا والخل.

طريقة عمل ماسك النشا والخل

من خلال المكونات التي نعرضها لكم نحصل على ماسك سحري للتفتيح مكون من مكونات طبيعية، وتتمثل في الآتي:

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

مقدار ملعقتين صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ليمونة كبيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عبوة فارغة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل ماسك النشا والخل بطريقة بسيطة وسريعة؛ فهذه المكونات ليست مكلفة ومتوفرة في كل منزل بكثرة، وخطوات هذه الوصفة متمثلة في الآتي:

يتم إحضار وعاء صغير ثم نضع فيه كلا من عصير الليمون والسكر وماء الورد والنشا تدريجيا مع التقليب الجيد.

يتم رفع هذا المزيج على النار مع التقليب جيدا.

ثم نضيف الخل ويتم التقليب على نار هادئة لمدة خمس دقائق، ثم نرفع الخليط من على النار.

يتم تقليب المزيج جيدا حتى لا يتكتل ثم نضعه على النار مرة أخرى حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

ثم يتم وضع المزيج في علبة نظيفة محكمة الغلق، ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

ومن يتم تطبيق الوصفة الرائعة يوميًا قبل النوم.

وفي اليوم التالي نغسل البشرة بالماء فقط مع مسح الوجه بقطعة من القطن المبلل بماء الورد.

ثم نمسح الوجه بقطعة من الثلج.

فوائد النشا والخل على البشرة

النشا مع الخل من المكونات الطبيعية التي بها فوائد كثيرة تفيد البشرة، وهى كالآتي:

النشا والخل من المكونات الطبيعية الآمنة على البشرة، ويحتوى كلا منهم على فوائد كبيرة جدا.

عند مزج المكونات يجب العمل على مراعاة المزج الجيد بين المكونات فيما بينهم حتى يتجانس المزيج.

يساعد الكريم على إزالة عيوب البشرة والتصبغات الجلدية والبقع الداكنة.

كما يساهم هذا الماسك على تفتيح البشرة بشكل سريع وآمن.

ويساعد أيضًا على الترطيب الطبيعي للبشرة وحمايتها من المشاكل الجلدية.

نصائح للحفاظ على البشرة بدون مشاكل

للحفاظ على البشرة متألقة ونضرة فيجب علينا اتباع الوصفات الطبيعية مع الالتزام باتباع السطور الآتية: