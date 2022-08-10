نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا علامات تقدم العمر بكريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وإزالة البقع والتجاعيد الكولاجين الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر لتفتيح إزالة البقع والتجاعيد الكولاجين الطبيعي من أكثر الكريمات الطبيعية تداولا بين الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر لبان الذكر سلاح ذو حدين يستخدم في تفتيح لون البشرة وإزالة البقع وتوحيد لونها، بالإضافة إلى شد البشرة وعلامات تقدم السن للقضاء على الشيخوخة المبكرة للبشرة ومنع ظهورها، لأنه يحتوي على مواد طبيعية تغذي البشرة وتمدها بالكولاجين الطبيعي والأساسي لتأخير ظهور التجاعيد، تعتبر بشرة نضرة خالية من العيوب هي حلم الكثير من السيدات والفتيات بوجه عام، لذلك نقدم لك أكثر من طريقة لتحضير كريم كولاجين طبيعي في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى نتيجة.

كريم لبان الذكر لإزالة البقع و التجاعيد وتفتيح البشرة

لكي تستفاد بشرتك من الكريم لابد من تطبيقه من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع، والصناعة الكريم لابد من توفر المكونات التالية أو شرائها من العطار:

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة من لبان الذكر المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة نشا ذرة ابيض.

أربع قطرات من زيت اللوز.

نقطتين عصير ليمون.

طريقة التحضير

نحضر المكونات السابقة بنفس النسب دون زيادة أو نقص ونطبق الخطوات التالية:

يوضع لبان الذكر المطحون في طبق ونضع عليه الفازلين والنشا ونقلبهم بالملعقة جيدا حتى تتجانس المكونات وتختفي بودرة لبان الذكر والنشا.

نضع عصير الليمون ونقلب حتى يختفي، ثم نضيف زيت اللوز.

نقلب الخليط ليصبح كريمي ثم نوزعه علي البشرة بمقدار متساوي.

يترك لتجف على البشرة تماما من عشرة الى خمسة عشر دقيقة، ثم يغسل بماء فاتر.

كريم لبان الذكر والنشا لشد وتفتيح البشرة

لبان الذكر والنشا عندى استخدامهم معا يعطي نتائج رهيبة تظهر من اول استخدام، ومكونات الكريم تتمثل فيما يلي:

ملعقة كبيرة ممتلئة من لبان الذكر المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نضع لبان الذكر والنشا في طبق ونضيف اليهم ماء الورد وعصير الليمون.

ثم نقلبهم ليصبحوا كريم ناعم وطري، ثم يتم وضعه على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف تماما.

يغسل بماء فاتر و يجفف الوجه بفوطة قطنية.

أهمية استخدام لبان الذكر للبشرة

يعتبر لبان الذكر كولاجين طبيعي لا يكلف الكثير من الأموال مقارنة بمستحضرات التجميل مرتفعة الثمن، إلا أنه يحتوي علي مادة الكولاجين التي تفقدها البشرة تلقائيا مع تقدم العمر، لأن البشرة تكون غير قادرة على إنتاج الكولاجين بمعدله الطبيعي كذي قبل، لذلك يتم تعويض الجزء المفقود من خلال المواد الطبيعية التي تتمثل في كريمات لبان الذكر.