انت الان تتابع خبر بالفيديو.. صدق او لاتصدق صانع محتوى يكشف عن شجرة تطرد الجن والعين والحسد وتعالج المس موجودة في كل مكان تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- زعم صانع محتوى يدعى خالد الشريف، أن شجرة غريبة تطرد الجن والعين والحسد.

ونصح الشريف، متابعيه بزراعة الشذاب في أحواش المنازل، موضحا:"ينقع الشذاب في ماء ثم يرش به الإنسان الذي يعاني من المس، كما يمكن تبخير المنازل بالشذاب من أجل طرد الجن والشياطين".

كما أن له فوائد عديدة فوائد عشبة الشذاب والأعصاب عشبة الشذاب فعّالة لتهدئة نوبات الهستيريا والصرع بسبب خصائصها المهدّئة.

تساعد الخصائص المضادّة للبكتيريا التي تحتويها في القضاء على البكتيريا، كما أن الشاي المحضّر من هذه العشبة يقاوم التهابات المسالك البولية والقولون والأمعاء، ويمنع فرص التسمّم الغذائي والسالمونيلا. مفيدة جداً للنساء اللاتي يعانين من آلام في العضلات وتشنجات الدورة الشهرية والقلق