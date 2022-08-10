انت الان تتابع خبر تمتع بتناول الحلويات دون القلق من زيادة الوزن حلويات صحية لا تزيد الوزن وغير ضارة بالدايت. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- نفسك تاكل حلو بس خايف تبوظ الدايت، تريد أن تأكل طعاماً صحياً، لكنك ما زلت تشتهي شيئًا حلوًا، وهذا ما دفعنا نتساءل هل توجد حلويات صحية ومفيدة للنظام الغذائي الذي تعمل به، بالطبع نعم هناك حلويات صحية لن تؤثر على نظامك الغذائي، وهذا ما تحدث عنه موقع WebMD محدداً أنواع الحلويات الصحية التي لا تضر بنظامك الغذائي، ومنها ما يلي:

2-موز مجمد مغطى بالشوكولاتة: تبدو هذه الحلوى فاخرة وممتعة لكنها سهلة التحضير وليست بهذا السوء لنظامك الغذائي، جمد بعض شرائح الموز و قم بإذابة بعض الشوكولاتة الداكنة، لف الموز بالشوكولاتة ورش فوقه بعض المكسرات إذا أردت، ثم ضعها في الثلاجة مرة أخرى حتى تكون جاهزًا لتناول الطعام، استمتع بشريحتين أو ثلاث شرائح (حوالي 70 سعرة حرارية) في المرة الواحدة.

3- الشوكولاتة الداكنة: تناول قطعة واحدة من الشوكولاتة الداكنة عدة مرات في الأسبوع ليس سيئًا لنظامك الغذائي كما قد تعتقد، أنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والكاكاو أكثر من شوكولاتة الحليب، وهذا يعني سعرات حرارية أقل، ولكن المزيد من العناصر الغذائية مثل مركبات الفلافونويد.

4- بار البندق: العديد من المنتجات التي يتم شراؤها من المتجر ليست أفضل بكثير من ألواح الحلوى لذا اقرأ ملصق التغذية، وابحث عن المكونات الطبيعية والسكر المضاف المنخفض والتي تدرجها بعض الألواح كالعسل أو شراب الذرة أو شراب الأرز البني من بين أشياء أخرى، يجب أن يحتوي الشريط المتوازن أيضًا على 3 جرامات من الألياف و 3 إلى 6 جرامات من البروتين وحوالي 175 سعرة حرارية.

5- ألواح الزبادي المجمد: من الممكن الحصول على تلك الكريمة الحلوة مقابل 80 سعرة حرارية فقط لكل بار، والمكافأة يمكن أن يحصلوا على جرعة مناسبة من البروتين أيضًا، هناك الكثير من النكهات والإضافات المختلفة، فقط تأكد من التحقق من الملصق الخاص بالسعرات الحرارية والدهون والسكر المضاف.

6- حليب بالشوكولاتة:

يمكنك الحد من الدهون والسكر عن طريق صنعها بنفسك من الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم ومسحوق الكاكاو.

7فشار الحلو: النسخ المعبأة ليست مفيدة جدًا يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 17 جرامًا من السكر لكل كوبين، لكن كوبًا من الذرة المنكوبة بالهواء لا يحتوي على سكر ويوجد حوالي 35 سعرًا حراريًا فقط، يمكنك التحكم في السعرات الحرارية والدهون إذا قمت برش خليط الخاص من القرفة والسكر