نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك بودرة تلك تعالي حضري وصفة تبييض البشرة في 5 دقائق فقط وهتشوفي بياض على وشك عمرك ما شوفتيه من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الفتيات اللاتي يعانين من اسمرار البشرة نتيجة التعرض للشمس بشكل مستمر الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى مساحيق التجميل الصناعية التي ضررها أكثر من نفعها نظرا لاحتوائها على مواد كميائية تضر بصحة البشرة، وفي المقابل نرى الكثير من الفتيات تعرضن عن استخدام هذه المساحيق الصناعية خوفا من حدوث مشكلات للبشرة هم في غنى عنها ولهذا نعرض لهؤلاء الفتيات وصفة جهنمية لتبييض البشرة بمكون واحد فقط وهو بودر التلك للأطفال. وصفة تبييض البشرة في 5 دقائق فقط إذا كنت سيدتي تعاني من اسمرار البشرة إليك هذه الوصفة الجبارة من التخلص من اسمرار البشرة والتي يمكنك إعدادها عن طريق اتباع الخطوات الآتية: المكونات: ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء صغير ونظيف اخلطي ماء الورد مع بودرة التلك جيدا حتى تحصلين على قوام كريمي يمكن فرده بسهولة على البشرة.

ثم نظفي وجهك جيدا بالماء والغسول لمناسب لنوع بشرتك وقومي بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة.

وبعدها اتركي الخليط عي الوجه لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

وبعد انتهاء المدة المحددة يمكنك غسل الوجه جيدا بالماء البارد لإزالة بواقي الكريم.

وستجدي أمنك تتمتعي بوجه نظيف وفاتح ومتوهج.

للحصول على نتائج فورية يمكنك استخدام الكريم مرة واحدة يوميا. بودرة التلك وعصير الليمون لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

قطرتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بمزج جميع المكونات مع بعضها حتى تحصلين على قوام كريمي يمكنك فرده بسهولة على البشرة.

ثم اغسلي الوجه جيدا ثم قومي بتوزيع الخليط واتركيه على البشرة لدة 15 دقيقة.

وبعد انتهاء المدة يمكنك غسل الوجه بالماء البارد لإزالة آثار الخليط.

وللحصول على أفضل النتائج يمكنك استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع. فوائد بودرة التلك للجسم لبودرة التلك العديد من الفوائد التي تقدمها للجسم والتي من أبرزها ما يلي: تمنح الجسم نعومة فائقة ولهذا ينصح باستخدامها بشكل يومي.

تمنح الجلد رائحة منعشة.

تساعد الجلد في استعادته لصحته.

تفتح الجلد وتمنحه لونا طبيعيا خاليا من الاسمرار ولهذ ينصح باستخدامها على المناطق الحساسة وذلك لأنها من أكثر المناطق عرضة للاسمرار.

كما تستخدم بودرة التلك في التجميل أيضا من خلال استخدامها كعامل مثبت للمكياج وجعله يدوم لفترة أطول. تعتبر بودرة التلك من المستحضرات الأمنة على الجلد والبشرة حيث إنها لا تحمل أي مواد كيميائية تلحق أي ضرر بالبشرة، ولذلك تدخل في عمل الكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والجسم، كما يمكن استخدامها على الجسم من أجل تجنب الالتهابات أو ظهور الحبوب أو الاحمرار وخاصة عند التعرض للشمس لساعات طويلة.

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