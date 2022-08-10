النشا والخميرة كنز رباني: لتسمين الخدود والقضاء على الحبوب في البشرة ٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخميرة كنز رباني , حيث من مشاكل البشرة والأكثر انتشارا هي حبوب الوجه من الصعب التخلص منها وتزيد الحبوب خاصة في فترة المراهقة, لهذا جاءنا لكم بهذا الماسك الرائع في حل مشكلة الحبوب والقضاء عليها ليست الحبوب فقط بل يعمل هذا الماسك علي تسمين الخدود لتعطي مظهر صحي وجمالي للوجه وداعاً لخدود رفيعة غير ممتلئة مع هذا الماسك سوف تحصلي علي وجه مثالي مثل نجمات السينما, ويعمل أيضا هذا الماسك علي تفتيح البشرة وترطيبها فهو ماسك يسمي بالمعجزة ما عليكي هو متابعة هذا المقال والاستفادة منه, وسوف نتعرف أكثر علي هذا الماسك من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والخميرة كنز رباني لتسمين البشرة ونفخ الخدود بشكل رائع وتحدي2022.

مكونات عمل النشا والخميرة كنز رباني لتسمين الخدود وتبييض البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة من الخميرة.

٢ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

اليوم سوف نقدم لكم طريق تحضير هذا الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع بداخله الخميرة بكمية متساوية ثم نضع عليه ٢ملعقة من النشا ونقلب جيداً حتى يتجانس. بعد ذلك نقوم بوضع ١ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يمتزج المكونات مع بعضها.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة خرافية ومفيدة جدا لكم هي كالتالي:-

نغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي زيوت أو كريمات علي البشرة

نقوم بتجفيف البشرة جيداً ثم نضع الماسك علي البشرة وخاصة مكان الخدود.

نترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.

بعد ذلك نقوم بتمرير قطعة من الثلج على البشرة لمدة دقيقة .

من الممكن استعمال الماسك مرتين في الأسبوع.

فوائد ماسك النشا والخمير الرهيب في تسمين الخدود وتبييض البشرة

أليكم فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالآتي:-