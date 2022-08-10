نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفق احدث الدراسات وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخبز من أهم المواد الغذائية التي يعتمد عليها بشكل كبير في جميع الوجبات الغذائية خلال اليوم، فيتم تناوله في الإفطار والغداء وايضًا للعشاء، لذلك من كثرة استخدام الخبز في كل منزل قد تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى القيام بحفظ الخبز داخل الفريزر، وذلك بغرض إبقاء الخبز لوقت وفترات طويلة بدون أن يفسد ويتم استخدامه وقت الحاجة اليه، ولكن قد أعلن الكثير من أطباء التغذية عن خطورة فعل ذلك وإلا سوف يؤدي إلى الكثير من الأمراض الخطيرة، والان سوف نعرض لكم بشكل تفصيلي خطورة تجميد الخبز داخل الفريزر.

أضرار تجميد الخبز داخل الفريزر

قد تقوم الكثير من النساء بعمل هذه العادة بالفعل وهي تجميد الخبز داخل الفريزر، ومن المخاطر التي يمكن أن تحدث من ذلك ما يلي:

اذا تم وضع الخبز في كيس بلاستيك وهو ساخن، فهي من أكثر الأشياء خطورة وذلك لتفاعل الكيس البلاستيك مع درجة الحرارة المرتفعة وينتج عنه الإصابة بمرض السرطان، والكثير من المشاكل الصحية الأخرى إذا تم الاستمرار في تناوله هكذا.

كما أن تخزين الخبز وتجميده داخل الفريزر، قد يزيد من سرعة تعفنه، كما أنه يقلل من قيمة الخبز الغذائية تمامًا ويجعله بدون اي فائده.

لذلك دائمًا ينصح الكثير من الأطباء عدم القيام بتجميد الخبز أو تخزينه فمن الأفضل شراء ما يتناسب للاحتياجات اليومية، وهذا يجعله طازج، وذات قيمة غذائية نافعة للجسم.

أما إذا لزم الأمر إلى تخزين الخبز فيفضل في هذه الحالة، القيام باستخدام أكياس ورقية متواجدة وتباع في المحلات، أو استخدام أطباق أيضًا ورقية يتم وضع الخبز بها ثم يتم غلقها، والاحتفاظ بها داخل الفريزر، وبهذه الطريقة يمكن لأي ربة منزل القيام بهذه الطريقة من أجل الحفاظ عليه بدون اي أضرار أو مخاطر.

وفي النهاية الدرس المستفادة من هذا المقال هو البعد عن تخزين الخبز في الفريزر لفترات كبيرة وفي حال. الرغبة في تخزين الخبز فلا بد من وضعه في الثلاجة حتى لا يتأثر في النهاية، كما أن تخزين الخبز على الرغم من الكثير من الأضرار الموجودة به إلا أنه ومع ذلك لا تظهر التأثيرات وكل الأضرار على المدى البعيد حيث من المتوقع أن تظهر على المدى البعيد.