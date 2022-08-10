إزالة الشعر بالخل أسهل واسرع طريقة للتخلص من الشعر الزائد نهائيا بدون ألم

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عمر شويل - جدة لا تتوقف استخدامات الخل الطبيعي على الطهي فقط، ولكنه أصبح من أهم المواد التي تستخدم لعمل الكثير من الوصفات الطبيعية الجمالية المميزة، ومن أهم الوصفات التي قد يتسائل عنها الكثير من الناس هو كيفية استخدام الخل الطبيعي في إزالة الشعر بكل سهولة من الجسم، كما أن للخل الكثير من الفوائد التي يمنحها للبشرة، وسوف نتعرف الآن على خطوات استخدام الخل لازالة شعر الجسم تابعونا لمعرفة التفاصيل.
افضل طريقة لإزالة الشعر باستخدام الخل الابيض
الخل يساعد في تباطؤ نمو الشعر مرة أخرى في الجسم بعد القيام بعملية الإزالة، ويتم اتباع طريقة بسيطة ومن خلالها تحصلي على أفضل النتائج، وخطوات الاستخدام كالتالي:
المكونات
- كوب من الخل الطبيعي
- كمية مناسبة من زيت الزيتون.
- ماكينة حلاقة( شفرة)
طريقة الاستخدام
- يتم في البداية غسل الجسم بالماء الفاتر، وذلك بهدف فتح مسام الجسم وسهولة الوصول إلى النتيجة المطلوبة.
يتم إحضار كوب الخل.
- ثم توضع بداخله الشفرة، ويتم استخدامها بعد ذلك في إزالة الشعر كالمعتاد وهكذا يتم الاستمرار في غمس الشفرة في كوب الخل، وذلك حتى الانتهاء من إزالة الشعر المتواجد في المكان المرغوب الإزالة منه.
- فقد يساعد الخل في غلق مسام البشرة والتخلص من الشعر الزائد بشكل تدريجي وتأخر نموه لفترة طويلة.
- ويحذر في هذه الحالة استخدام الصابون على البشرة نهاييًا، وذلك لأنه قد يكون سبب في حدوث تهيجات جلدية تسبب الاحمرار والالتهابات.
- بعد الانتهاء من هذه العملية، لابد من استخدام زيت الزيتون فهو يعتبر مرطب طبيعي للجلد، ويساعد في التخلص من الالتهاب والاحمرار الذي قد يصاحب عملية إزالة الشعر، ويزيد من نعومة ونضارة البشرة.
- يفضل تكرار الوصفة كل فترة وذلك حتى يساعد الخل على التخلص نهائيًا من الشعر الزائد من التكرار.
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