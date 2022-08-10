نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عروسه استعدي لزفافك بهذه الخلطه الرهيبه.. وصفه لتقشير الجسم وتفتيحه بسرعه الصاروخ إليك السر في المقال التالي
عمر شويل - جدة كلما اقترب موعد زفاف العروسه كلما كثرت الأشياء التي تريد أن تفعلها، وخاصة العناية ببشرتها وجسمها، ومع كثرة الأشياء التي تقوم العروس بإعدادها قبل الزفاف قد لا يكون هناك الوقت للذهاب لإحدى صالونات التجميل أو الحمامات التي تقوم بتقشير وتفتيح البشره، ولكن لا تقلقي عزيزتي حواء، فمن الآن أصبح من الممكن عمل ما يقوم به صالونات التجميل في المنزل، من تقشير وتفتيح للبشرة والجسم، فمن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إحدى الخلطات الطبيعية الناجحة التي تستخدم في تقشير الجسم وتفتيحه.
خلطات طبيعيه لعمل مقشر للجسم والبشرة
إن الاهتمام بلون وحيويته الجلد والبشرة من الأمور التي تحرص عليها كل فتاة بشكل عام ، وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج وعمل مقشر للجسم قد يكلف هذا الأمر الكثير من المال، ولكن من الممكن عمل مقشرات طبيعية للجسم تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، ولكن بتكلفة أقل من صالونات التجميل، وجميعها من مواد طبيعية متوفرة في كل بيت، ولعل من أبرز هذه الخلطات المستخدمة في تقشير الجسم:
وصفة تقشير البشرة بالسكر والزبادي
نحتاج لعمل هذه الخلطة الي:
- 2 ملعقة من الزبادي
- ½ كوب من السكر
- ¼ كوب من زيت الزيتون
- 1 ملعقة من العسل الأبيض
طريقه تحضير الوصفه
- في البداية نقوم بوضع الزبادي في وعاء، ونضيف إليه السكر والعسل وزيت الزيتون، ونقوم بمزجهم جيدًا
- بعد ذلك بإستخدام أطراف الأصابع نأخذ من هذا المزيج ويدلك الجسم في حركة دائرية
- بعد فترة من عملية التدليك، يشطف الجسم جيدًا بإستخدام الماء البارد
وصفة تقشير الجسم باستخدام ملح البحر
لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى :
- ½ كوب من ملح البحر
- ¼ كوب من زيت الزيتون
- زيت عطري
طريقة التحضير
- في وعاء نضع ملح البحر، ونضيف إليه زيت الزيتون، والزيت العطري
- نخلط هذه المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدًا
- قومي عزيزتي حواء بتدليك الجسم بهذا الخليط في حركة دائرية، وذلك لمدة 10 دقائق
- بعد ذلك اشطفي جسمك بالماء البارد
- في النهاية ضعي القليل من الكريم المرطب على جسمك وذلك للحصول على بشرة ناعمة
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