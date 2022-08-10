مكونات وطريقة كيكة الشوفان الصحية

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عمر شويل - جدة إذا كنت تعاني من حساسية من الجلوتين فأضمن الأطعمة التي تحرص على تناولها هي وجبة الشوفان فهو طعام صحي خالي من الجلوتين بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة والكثير من الفيتامينات لذلك نقدم لكم اليوم طريقة كيك الشوفان اللذيذة والصحية بكل خطواتها. مكونات تحضير كيك الشوفان الصحي كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من دقيق الشوفان الناعم.

كوب ونصف من الماء المغلي.

كوب من السكر الأبيض.

2 كوب إلا ربع من السكر البني.

كوب من الزبيب.

كوب إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من كريمة الخفق.

ملعقة ونصف صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. طريقة تحضير كيك الشوفان الصحي نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه دقيق الشوفان ونضيف إليه الماء المغلي ونقلبهم جيدا ثم نتركه جانبا حتى يبرد تماما. ثم نقوم بإحضار وعاء أخر ونضيف فيه نصف كوب من الزبدة والسكر الأبيض وكوب من السكر البني. بعد ذلك نقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. ثم نضيف إليهم البيض وملعقة من الفانيليا السائلة ونستمر بالخفق جيدا. ثم نضيف إليهم خليط الشوفان بالماء المغلي بعد أن برد تماما. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والقرفة ثم نقوم بمزج المكونات جيدا. ثم نقوم بإحضار قالب الكيك ونقوم بدهنه جيدا بالزبدة ثم نقوم بإضافة خليط الكيك في القالب. نقوم بإدخال كيك الشوفان إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. توضع كيك الشوفان على رف أوسط ونتركها لتنضج لمدة أربعون دقيقة. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الكريمة وربع كوب من الزبدة ونصف كوب من السكر البني ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نقوم بخفق المكونات جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضيف خليط الكريمة فوق كيك الشوفان وهو ساخن. ثم نقوم بإدخال كيك الشوفان مرة أخرى إلى الفرن لمدة خمس دقائق. يقدم كيك الشوفان باردا أو ساخنا مع كوب مع الشاي.

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