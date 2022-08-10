نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ما تطلي بالأبيض… ازيلي الشعر الزائد بكل سهولة مع خلطة النشا واستمتعي بتبييض فوري للأماكن الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتِ عروس ومقبلة على الزواج الفترة القادمة، ولديكِ أماكن غامقة في جسمك، وليس لديكٍ وقت للذهاب إلى صالونات التجميل لتفتيحها، ولا تمتلكين الكثير من المال لشراء المنتجات غالية الثمن، اليكي الخلطة السحرية لإزالة شعر الجسم الزائد والوجه بدون ألم، بالإضافة إلى التبييض السريع لكافة المناطق الداكنة وخاصة المناطق الحساسة وتحت الإبطين، والتي تعتمد على النشا التي تعمل على إزالة الشعر في دقائق معدودة مع الحصول على بشرة نقية ناصعة البياض، وسوف نتعرف على أهم مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها، بالإضافة إلى وصفات أخرى لإزالة الشعر الزائد وتفتيح المناطق الداكنة.

خلطة النشا لازالة الشعر بدون الم من الوجه والجسم

تستخدم النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور بدون ألم مثل السويت والشمع، كم تتميز بتفتيح البشرة وتركها ناعمة وهذا ما لا تفعله الشفرات، هذا بالإضافة إلى سعرها الرخيص عكس الليزر في مراكز التجميل، حيث تجمع خلطة النشا جميع المميزات الموجودة في طرق إزالة الشعر الزائد المعروفة لدى الجميع، بل تعطي نتائج أفضل منهم، واليوم سنتعرف على خلطة النشا لإزالة شعر الجسم الزائد نهائيا، وضمان عدم عودته مرة ثانية.

مكونات وصفة النشا لإزالة الشعر

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الحليب أو اللبن الزبادي.

بضع قطرات من عصير الليمون الحامض.

طريقة تحضير وصفة النشا لإزالة الشعر من الوجه والجسم

أصبح بإمكان أي فتاة إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجسم بطريقة بسيطة وسهلة دون مساعدة أي شخص، حيث تعمل خلطة النشا على اقتلاع الشعر من الجذور بدون ألم وبصفة نهائية، هذا بالإضافة إلى فوائدها في تفتيح البشرة والقضاء على اسمرارها والبقع الداكنة، ويمكن تحضير وصفة النشا لإزالة شعر الجسم الزائد من خلال تلك الخطوات: