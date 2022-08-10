انت الان تتابع خبر بمواد طبيعية وآمنه مثل العسل، الثلج المجروش والشوفان.. اليك أفضل الطرق المنزلية لعلاج لدغات البعوض. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

البعوض:

1-دقيق الشوفان

يمكن أن يخفف دقيق الشوفان من الحكة والتورم لاحتوائه على مركّبات خاصة لها خصائص مضادّة للتهيج اصنعي عجينة من دقيق الشوفان عن طريق خلط كميات متساوية من دقيق الشوفان والماء في وعاء؛ حتى تحصلي على مادة تشبه الحبيبات، ثم ضعي القليل من المعجون على قطعة قماشية وضعيها على الجلد المتهيج لمدة 10 دقائق، وفي النهاية امسحي المنطقة لتنظيفها. وإذا كان لديك الكثير من اللدغات، جرّبي حمام الشوفان، بوضع كوب واحد من دقيق الشوفان أو الشوفان المطحون في حوض الاستحمام المليء بالماء الدافئ؛ ولتجنّب مشاكل انسداد مجرى صرف الماء في الحوض، اربطي الشوفان أولاً بقطعة من القماش القطني أو قطعة قماش خفيفة أخرى، واجلسي في حمام دقيق الشوفان لمدة 20 دقيقة.

2-الثلج المجروش

يمكن أن تقلل درجات الحرارة الباردة والجليد الالتهاب، حيث تعمل البرودة أيضاً على تخدير الجلد، مما قد يمنحك راحة فورية ولكن قصيرة المدى. توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) باستخدام قطعة قماش مبللة باردة أو كيس ثلج لتخفيف الحكة التي تسببها لدغة البعوض، ولكن لا تضعي الثلج على جلدك مباشرة، لأنه قد يسبب الضرر، ولكن بدلًا من ذلك، ضعي حاجزاً مثل قطعة قماش بين جلدك والثلج، واتبعي هذه الطريقة لمدة تصل إلى 5 أو 10 دقائق، عدة مرات في اليوم.

3- العسل

يمكن أن تقلل قطرة صغيرة من العسل الحكة والالتهابات الناتجة عن لدغة البعوض

العسل منذ مئات السنين علاج لأمراض مثل التهاب الحلق وجفاف الجلد، حيث يحتوي العسل على العديد من الخصائص المضادّة للبكتيريا والمضادّة للالتهابات، لذلك يمكن أن تقلل قطرة صغيرة من العسل، الحكة والالتهابات الناتجة عن لدغة البعوض، كما قد يقلل من الرغبة في حك موضع اللدغة.

4- جل الصبار

جل الصبار من أفضل طرق علاج لدغات البعوض في المنزل

يساعد جل الصبار على تقليل الألم الناتج عن الحروق مما يؤدي إلى الشفاء بشكل أسرع، ولهذا السبب قد يكون علاجاً منزلياً جيداً للدغات الحشرات أيضاً ولتجربة ذلك، قطعي جزءاً صغيراً من نبات الصبار، واستخرجي الجل ثم ضعيه على المنطقة المتهيجة نتيجة لدغة البعوض، ثم اتركيه يجف.

5- صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم"

توجد في كل مطبخ تقريباً، وصودا الخبز لها العديد من الاستخدامات، كما توفر صودا الخبز أيضاً الراحة من لدغة البعوض. ومن السهل صنع عجينة من صودا الخبز، ويمكنك استخدامها بطريقة مشابهة لعجينة الشوفان، وذلك بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية كافية من الماء لصنع عجينة، ثم تطبيقها على لدغة الحشرة وتركها لمدة 10 دقائق قبل غسلها.