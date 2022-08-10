نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا وماء الورد لتفتيح وتبييض الوجه ولجعل بشرتك نضرة وناصعة البياض في المقال التالي
عمر شويل - جدة لكل فتاه ترغب في الحصول على وجه ابيض جميل وجذاب خالي من اي اسمرار، أو بقع، و يمكنكم استخدام وصفه النشا وماء الورد، بالفعل هي افضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في العناية الكاملة بالوجه والحصول على نتائج مبهرة في وقت قياسي، والان جئنا لكم بطريقة الاستخدام وتطبيق الماسك على البشرة، تابعونا لمعرفة التفاصيل من خلال هذا المقال.
ماسك النشا وماء الورد لتفتيح الوجه
هذا الماسك يحتوي على الكثير من الاضافات التي تستوفي إزالة أي بقع أو نمش قد يتواجد على الوجه، بالإضافة إلى ترطيب ونعومة الوجه وزيادة نضارته، وطريقة الاستخدام هي كالتالي:
المكونات
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ملعقة واحدة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من العسل النحل.
- بعض القطرات من عصير الليمون الطبيعي.
- ربع ملعقة من كربونات الصودا.
- ملعقة واحدة صغيرة من السكر وهذا المكون ضروري حتى يساعد في تقشير الوجه.
طريقة التحضير والاستخدام للوجه
- في البداية قبل تجهيز واستخدام الماسك لابد أن يتم غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر والغسول الصحي، ثم يتم تجفيف البشرة جيدًا.
- احضري طبق من والبلاستيك مناسب التحضير بداخله.
- أضيفي به النشا، والكركم،وكربونات الصودا، وايضًا السكر.
- قلبي المكونات الجافة مع بعض حتى تتجانس المكونات مع بعض.
- أضيفي إليهم بعد ذلك العسل وماء الورد وقدرات عصير الليمون، واعيدي الخلط مرة أخرى حتى يصبح الماسك جاهز وذات قوام مناسب.
- وزعي الماسك على الوجه والرقبه حتى يصبح مثل القناع الكامل.
- وينصح بعدم وضع الخليط على منطقة العين.
- اتركي الماسك لمدة نصف ساعة.
- وذلك حتى ينشف الماسك على الوجه تمامًا.
- اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الدافيء والغسول جيدًا، ثم جففي وجهك بمنشفة ناعمه جيدًا.
- هذا الماسك يستخدم على الوجه مرتين او ثلاثه خلال الأسبوع الواحد.
- لابد من المداومة عليه ليحقق نتيجة دائمه لوجه ابيض مشرق، كما أنه يساعد في ترطيب البشرة بعمق، ومنحها النعومة، والتخلص نهائيًا من وجود اي التهابات في البشرة، كما أنه له دور فعال في علاج حب الشباب واي دهون زائده في الوجه فهو الحل السحري لجميع مشاكل البشرة بدون اي أضرار.
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