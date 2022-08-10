نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا وماء الورد لتفتيح وتبييض الوجه ولجعل بشرتك نضرة وناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل فتاه ترغب في الحصول على وجه ابيض جميل وجذاب خالي من اي اسمرار، أو بقع، و يمكنكم استخدام وصفه النشا وماء الورد، بالفعل هي افضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في العناية الكاملة بالوجه والحصول على نتائج مبهرة في وقت قياسي، والان جئنا لكم بطريقة الاستخدام وتطبيق الماسك على البشرة، تابعونا لمعرفة التفاصيل من خلال هذا المقال.

ماسك النشا وماء الورد لتفتيح الوجه

هذا الماسك يحتوي على الكثير من الاضافات التي تستوفي إزالة أي بقع أو نمش قد يتواجد على الوجه، بالإضافة إلى ترطيب ونعومة الوجه وزيادة نضارته، وطريقة الاستخدام هي كالتالي:

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

بعض القطرات من عصير الليمون الطبيعي.

ربع ملعقة من كربونات الصودا.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر وهذا المكون ضروري حتى يساعد في تقشير الوجه.

طريقة التحضير والاستخدام للوجه