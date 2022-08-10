نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربيه نتيجته جبارة اقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأمور التي تبحث عنها العديد من النساء بشكل كبير هي طريقة فرد الشعر بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة بشكل نهائي إلي استخدام المواد المضرة على الشعر، واليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الطرق المختلفة التي يمكنكم من خلالها الحصول على شعر ناعم للغاية، سوف نقدم لكم بعض الطرق بخطوات سهلة وبسيطة للغاية، حياة ترغب جميع النساء بشكل دائم من الظهور بأفضل إطلالة ممكنة بالإضافة إلي ذلك يرغبون في تستخدم الطرق الطبيعية من أجل حماية الشعر من حدوث أي ضرر سلبي عليه تابعوا معانا اليوم من خلال هذا المقال سوف نعرض عليكم كافة التفاصيل.

اقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

من خلال الخطوات الآتية يمكنكم تحضير الكراتين الطبيعي لفرد الشعر وبطريقة سهلة وبسيطة للغاية بدون اي تكاليف من خلال الخطوات الآتية :

في البداية يجب عليكم وضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يمكنكم الحصول على خليط صافي بدون اي تكتلات.

ثانيا نقوم بوضع هذه الخليط على الشعر من الجذور حتى الاطراق حتى يغطي الشعر تماما لمدة لا تقل عن ساعة كاملة

ثالثا يتم غسل الشعر بعد ذلك بالشامبو والماء الفاتر مرتين ثم يجفف بشكل جيد.

ربعا يجب عليكم تكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع من أحل الحصول على أفضل النتائج.

زبدة الشيا والزبادي لتنعيم الشعر

من الوصفات القوية التي يمكنكم استخدامها من أجل تنعيم الشعر بشكل فعال للغاية بدلا من الكيراتين الصناعي وتتمثل مكونات هذه الخلطة فيما يأتي:

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

ربع كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عسل أبيض بمقدار ملعقة كبيرة منه.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات الآتية يمكنكم تحضير هذه الخلطة :