نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات جوز الهند بطعمها اللذيذ الشهي والفوائد الكثيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن جوز الهند من اشهى الاكلات والاضافات التي تضاف إلى الأكل والحلويات ويتم ملاحظة الفرق بين الحلويات التي بها جوز الهند والتي ليس بها جوز هند، فهناك العديد من الحلويات التي يمكن لها إضافة جوز هند بطريقة سهلة جداً وخفيفة، وهذا أهم ما يميز جوز الهند أنه خفيف جداً على المعدة بل يمكن أن تكون الحلويات شديدة السكر ولكن بإضافة جوز الهند يحدث تناسب قوي في مذاق السكر للحلويات ويعطيها طعم قوي وممتع وخفيف وسعره أيضا مناسب لجميع الطبقات وهذا ما يجعله من أكثر الإضافات الممتعة للحلويات. مكونات كرات جوز الهند ثلاث أكواب من جوز الهند.

ملعقة بيكنج بودر.

نصف كوب من الطحين.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة فانيليا.

ثلاث بيضات. طريقة تحضير كرات جوز الهند احضار اناء نظيف وضعي الثلاث بيضات ومن ثم ضيفي الفانيليا ويتم خلطهم واخفاقهم مع بعضهم البعض، و بالتدريج يتم إضافة السكر وتقليبه مع البيض والفانيليا حتى يتم انتهاء كمية السكر، ومن ثم يتم وضع كوب الزيت وتقليبه مع الخليط حتى يتم تجانسهم مع بعضهم البعض.

يتم احضار اناء اخر ونضع فيه نصف كوب من الطحين، ومن ثم ملعقة البيكنج بودر ويتم تقليبهم حتى يصلوا إلى قوام نواعم جداً.

يتم خلط الثلاث أكواب من الجوز هند مع الطحين والبيكنج بودر ويتم تقابلهم جيداً حتى يصلوا إلى قوام معتدل لا يكون شديد النعومة ولا متماسك بشكل قوي، يكون متوسط التماسك والنعومة.

يتم وضع مقدار البيض بالتدريج إلى الخليط حتى يتم انتهاء كمية البيض.

تجهيز صينية وعليها ورق من الزبدة ويتم تشكيل العجينة إلى كرات متساوية الحجم

ويتم من خلال تجهيز الكرات، يتم وضع جوز هند على الكرات من الخارج حتى تعطي شكلاً جيداً وايضا طعم قوي لجوز الهند، وهذه النصيحة اختيارية لا إجبارية، يمكن إضافة جوز هند في الخارج أو لا يمكن إضافته أيضاً.

إدخال الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح من ١٠ إلى ١٥ دقيقة على درجة حرارة متوسطة وعند ملاحظة أنه تم انتهاء تجهيزها يتم إخراجها من الفرن.

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