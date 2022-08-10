نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المش الفلاحي الأصلي في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المش الفلاحي يعتبر من أكثر الأكلات الشعبية المفضلة لدى الجميع، بسبب طعمه اللذيذ ورائحته القوية، وأيضًا يعد أكلة مصرية أساسية ريفية، وتختلف طريقة تحضير المش في معظم البلدان، فالبعض يضيف إليه جبنة رومي، والبعض الآخر يقوم بوضع القليل من الشطة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الطرق المختلفة لتحضيره داخل المنزل بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة داخل كل مطبخ يسهل على ربات البيوت القيام بإعدادها دون بذل مجهود كبير وبأقل التكلفة.

طريقة عمل المش الفلاحي الأصلي

من افضل الطرق التي يمكن اتباعها وهي الطريقة الأصلية لعمل مش فلاحي مميز وخطوات تحضيرها كلاتي:

المكونات

عدد ١ كيلو من الجبنة القريش.

١ كوب من اللبن المغلي.

ملعقة كبيرة من الشطة، أو فلفل الأحمر الحار حسب الرغبة.

١/٤ كوب من قشر برتقال.

كوب من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

٣ ملاعق كبيرة من خميرة المش وهي عبارة عن مش جاهز.

ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من الطحينة.

طريقة التحضير:

في البداية يتم وضع مقدار الجبنة القريش في وعاء متوسط الحجم.

بعد ذلك نقوم بإضافة نصف مقدار الملح، ثم يتم خلطهم جيدًا ويتم تركهم لمدة ٥ ساعات تقريبًا حتى ينزل من الجبنة جميع السوائل.

يجب إحضار برطمان، ثم نقوم بوضع الجبنة بطريقة متساوية، ثم يتم إضافة مقدار اللبن المغلي، والشطة، والفلفل الحار، وباقي كمية الملح، وقشر البرتقال، وخميرة المش، ومقدار العسل الأسود.

بعد ذلك نقوم بوضع مقدار الطحينة.

نقوم بوضع مقدار الزيت.

يتم تقليب جميع المكونات السابقة، حتى يمتزجان مع بعضهما البعض.

يترك خليط المش مغلق لمدة ٥ أيام، مع مراعاة رج البرطمان من حين لآخر.

طريقة عمل المش التركي

المش التركي من الأنواع المفضلة لدى الكثير من الناس، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وذلك باتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

كيلو من الجبنة البيضاء.

ملعقة كبيرة شطة مطحونة.

١/٢ كوب من الطحينة.

عدد ٨ ملاعق من الزيت.

ثلاث ملاعق من المورتة البلدي.

طريقة التحضير: