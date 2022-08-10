نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوكيز في المنزل باسهل الخطوات وألذ طعم مقرمش في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بسكويت الكوكيز من أروع وألذ أنواع المخبوزات الشائعة والمعروفة التي يحبها كلاً من الكبار والصغار بالتحديد الأطفال، كما أنهم يقومون بالإقبال عليها بشكل مستمر، هذا بجانب أن الكوكيز يتسم بمذاقه الشهي والرائع، هذا بالإضافة إلى أن أنواع حشو الكوكيز تكون مختلفة ومتعددة، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم حشو هذه الحلوى بواسطة الشوفان أو الزبيب أو كذلك المكسرات أو الشيكولاتة، ومن الممكن إعداده بأكثر من طريقة متنوعة، لهذا فإن العديد من السيدات تفضلت إعداد قطع الكوكيز بالمنزل.

مقادير عمل الكوكيز

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض.

زبدة “كوب واحد فقط”.

¾ كوب من السكر

حبتان من البيض.

عدد ٢ كوب من حبيبات الشيكولاتة.

عدد ٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

طريقة عمل الكوكيز

في البداية سخني الفرن وذلك بدرجة حرارة عالية إلى أن يسخن بشكل جيد.

بعد ذلك أحضري وعاء ومن ثم ضعي به كلاً من السكر والفانيليا وكذلك الزبدة، وتابعي الخفق جيدا بواسطة المضرب الكهربائي إلى أن تحصلين على خليط ناعم.

بعدها قومي بإحضار وعاء آخر لكي تضعي به الدقيق وكذلك كلاً من الملح والبيكنج باودر وتابعي المزج جيدا، ومن ثم قومي بوضعهم في خليط البيض.

بعد ذلك قومي بوضع حبيبات الشيكولاتة إليهم وتابعي المزج جيداً مع باقي المقادير إلى أن يتم التجانس.

بعدها قومي بتقسيم العجينة لكرات حجمها صغير، ومن ثم أحضري صينية ملائمة وضعي بها الكرات.

قومي بتسخين الفرن وذلك على درجة حرارة 180 درجة مئوية ومن ثم قومي بوضع الصينية به واتركيها إلى أن تنضج جيداً.

بعدها قومي بإخراج الصينية من الفرن ومن ثم اتركيها إلى أن تهدأ قليلاً، وبعدها قومي بوضع حبات الكوكيز بأطباق التقديم ومن ثم قومي بتقديمها.

نصائح تحضير الكوكيز

هناك عدة نصائح لا بد من السير عليها عند قيامك بتحضير حلوى الكوكيز، ومن بين هذه النصائح كل ما يلي: