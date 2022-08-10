نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة المخبوزات اليابانية وتشكيلها زي ما تحبي وتكون هشة وقطنية بألذ طعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عجينة المخبوزات اليابانية من أفضل وأجمل أنواع العجائن التي يمكنك من خلالها عمل الكثير من المخبوزات والحلويات بطريقة ناجحة، وهذا لأنها خفيفة وهشة وبسبب ذلك يطلق عليها أيضا العجينة القطنية، وهذه العجينة كثيرا ما يتم البحث عنها حتى يتم نجاح المخبوزات، وذلك من قبل الكثير من السيدات لذلك سوف نلبي لهم طلبهم ونعرض لهم من خلال مقالنا اليوم طريقة عمل العجينة اليابانية للمخبوزات في وقت بسيط ولا تكلفك الكثير.
عجينة المخبوزات اليابانية
هذه العجينة اليابانية هى من أفضل الأنواع من العجائن الكثيرة المتنوعة، وتتمثل هذه العجينة من المكونات التالية:
- كيلو دقيق أبيض منخول خاص بالحلويات.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- خميرة فورية بمقدار ملعقتين منها.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ تكفي للعجن.
- علبة زبادي بلدي طازجة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد بيضة واحدة.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على العجينة اليابانية، والتي من خلالها يتم عمل جميع أنواع المخبوزات المتنوعة والحلويات أيضًا، وطريقة تجهيزها كالتالي:
- يتم إذابة الخميرة في كوب ماء دافئ مع ملعقة من السكر، ونتركها جانبا حتى تتفاعل ويتضاعف حجمها.
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق واللبن البودر مع باقي مقدار السكر والملح.
- ثم يتم بعد ذلك تقليب المكونات الجافة جيدا حتى تتجانس بشكل جيد.
- يتم عمل حفرة فى الدقيق ونضع بها البيض والفانيليا والزيت والزبادي.
- بعد ذلك نخلط المكونات مع وضع كوب الخميرة وتقلب العجينة جيدا، وهذا بإضافة الماء دافئ أو حليب إذا توافر لدينا.
- تعجن العجينة جيدا من خلال العجان الكهربائي أو يتم العجن يدويًا بالأيدي.
- تعجن العجينة جيدا حتى نحصل على الهشاشة التي نرغبها وهذا يعتبر من أسرار العجين.
- يتم وضع العجينة في طبق كبير حتى تختمر ويزيد حجمها.
- ومن الممكن أن يتم الاحتفاظ بالعجينة لمدة طويلة داخل كيس بالثلاجة لحين الحاجة إليها.
- والآن يمكنك تشكيل العجينة بالكثير من أنواع المخبوزات والحلويات المختلفة.
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