انت الان تتابع خبر يقوي المناعة وينظم ضغط الدم ويحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية الفوائد العجيبة لثمرة الجوافة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- الجوافة من الفواكه الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المختلفة، والسبب هو ما تحتويه من عناصر غذائية هامة وجيدة تعمل على تقوية الجهاز المناعي، وأيضا حماية الجهاز الهضمي والعصبي، والحفاظ على صحة القلب

-تقوية الجهاز المناعي: تحتوي الجوافة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، هذا العنصر الذي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

-الحماية من السرطان: تحتوي الجوافة على فيتامين سي ومضادات الأكسدة هذه العناصر الغذائية الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة والخلايا في الجسم، ولذا تعمل على الحد من الإصابة بأي مشاكل صحية مرتبطة بالإصابة بالسرطان فتناولها يوميا يقلل من نشاط خلايا السرطان.

-تقليل ظهور التجاعيد: وجود فيتامين سي في الجوافة يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين في الجسم، هذا العنصر الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة والحد من التعرض لظهور التجاعيد

-تنظيم نسبة ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب: تحتوي الجوافة على عنصر البوتاسيوم الذي من دوره تنظيم نسبة ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، وتقوية عضلات والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم: تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف التي من دورها محاربة ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ولذا فتناول لها يعد جيدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبته.

-يحسن صحة الجهاز الهضمي: تناول الجوافة يعمل علي تحسين صحة الجهاز الهضمي، لأنها تساهم بشكل كبير في تحسين حركة المعدة والأمعاء، ويحد من التعرض لمشاكل صحية داخله، ويعمل على تنظيفه تطهيره

تخفيف آلام مرضى النقرس يساعد فيتامين سي الموجود في الجوافة على تقليل تركيز حمض اليوريك في الدم، ما يقي من نوبات الألم التي تشعر بها مرضى التهاب المفاصل النقرسي