كريم الفازلين لتفتيح البشرة وتنعيمها حضريه من صنع يديكي في بيتك وهتشوفي نتيجة مشوفتيهاش

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عمر شويل - جدة يساعد كريم الفازلين على تفتيح البشرة بصورة فورية كما يعمل على توحيد لون البشرة واكتساب البشرة النعومة والنضارة، كما يستخدم الفازلين أيضا للقضاء على جفاف البشرة عن طريق عمل كريم مرطب نهاري وكريم ليلي خاصة في فصل الصيف، حيث تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تجعل البشرة جافة وتحتاج الى ترطيب بجانب التخلص من الخطوط والبقع الداكنة، ولذلك حرصنا اليوم على تقديم وصفة الفازلين لتفتيح البشرة الداكنة والتخلص من التصبغات.

كريم الفازلين لتفتيح البشرة وتنعيمها

يمكن صنع كريم الفازلين الطبيعي مع إضافة بعض المواد الطبيعية من الزيوت حتى تستمتعي سيدتي على الدوام ببشرة صحية تشع بالنضارة والحيوية والجمال، ويمكننا توضيح أهمية مكونات الوصفة من خلال الآتي:

معلقتان كبار من الفازلين حيث نجد أن الفازلين يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تحتاجها البشرة حتى تظل نضرة ولامعة.

3/4 ثمرة خيار لأنه من الأطعمة التي تحتوي على كمية وفيرة من الماء وأيضا فيتامين سي الذي يعمل على تغذية البشرة من الأعماق وترطيبها.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يعد من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة.

تساعد على نقاء البشرة وصفائها والتي تتمثل في فيتامينات (أ – هـ – ك) التي من اختصاصها تقليل التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تظهر بصورة ملحوظة على البشرة.

قطرات من زيت الورد وهو أيضا من الزيوت الطبيعية حيث يمنح البشرة رائحه منعشة بجانب أنه يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة، لذلك ينصح بوضعه ليلا.

كريم مرطب للبشرة من الفازلين

مكونات كريم الفازلين المرطب:

ربع كوب من الفازلين الطبيعي.

معلقتان من صبار الألوفيرا.

كوب من زيت جوز الهند.

معلقتان من زيت اللوز الحلو.

20 قطرة من زيت الياسمين.

طريقة صنع الكريم المرطب: