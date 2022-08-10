كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس وإزالة سواد المفاصل ستبهرك النتيجة من أول إستعمال

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عمر شويل - جدة تتعرض اليدين إلى المواد الكيميائية والكثير من الماء عند تنظيف الأواني أو غسل الملابس، كما تتعرض للأتربة والأوساخ عند الخروج من المنزل، وكذلك تتعرض القدمين إلى الأوساخ نتيجة ارتداء الأحذية لفترة طويلة، لذلك تبحث الفتيات عن وصفات تساهم في تفتيح بشرة اليدين والقدمين لتعيد إليهم الجمال واللمعان الطبيعي، حيث يعتبران من الأماكن التي تظهر عند الخروج من المنزل، كما أن مظهرهم يكون غير لائق عند تراكم الأوساخ وخلايا الجلد الميت عليهم، وهناك الكثير من الوصفات التي تساهم في تفتيح لون بشرة اليدين والقدمين بسرعة، لذا سوف نستعرض لكم هذه الوصفات لاستخدامها في المنزل.

كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس

تحاول الفتيات إخفاء اليدين عند ظهورها بشكل غير لائق، كما ترتدي الأحذية عند ظهور القدمين متراكم عليها الأتربة، ولكن يبحثن عن وصفات تساهم في تنظيف البشرة لعدم استخدام اي كريمات، ويمكن تفتيح لون البشرة بكل سهولة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من النشا كبيرة.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس

للتخلص من البكتيريا التي تساعد على تراكم خلايا الجلد الميت على البشرة يمكن استخدام عصير الليمون، فهو من الأحماض القوية التي تساهم في قتل هذه البكتيريا، كما يستخدم النشا في تفتيح لون البشرة وجعل لونها مميز وجذاب، وكذلك يساهم العسل في تنعيم البشرة وجعلها أكثر لمعانا، فهي وصفة جبارة ومميزة ويمكن من خلالها تفتيح لون بشرة اليدين والرجلين، وذلك من خلال إتباع ما يلي.