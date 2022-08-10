نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة العتيقة لفرد الشعر مثل الجدات قديماً هاتي تلك الزيوت من العطار وحضري وصفتك للشعر وستنبهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعانين من خشونة شعرك وتريد الحل السريع إليك مجموعة من الزيوت التي يمكنك الحصول عليها من أحد محلات العطارة والتي تتميز بأنها مصنوعة من خلاصة البذور الطبيعية التي تحمي شعرك من التساقط والتقصف فضلا عن منحها شعرك نموا كثيفا وملمسا ناعما كالحرير، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفات الطبيعية لن تترك لكي أي تأثير سلبي على الشعر أو قوته، بل على العكس ستعمل على علاجه.

الوصفة العتيقة لفرد الشعر

(زيت الخروع لتطويل الشعر)

يعد زيت الخروع هو أحد الزيوت الطبيعية التي تلعب دورا هاما في صحة الشعر، حيث إنه يساعد في تنعيم الشعر ويحفز نموه بقوة بالإضافة إلى أنه يحافظ على رطوبة الشعر ويحميه من التعرض للعدوى ويمكن استخدام زيت الخروع في صنع وصفة جبارة لتنعيم الشعر عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

اخلطي مقدار من زيت الخروع مع مقدار مساو له من زيت الصويا.

ثم ارفعي الزيت على نار هادئة لتدفئته.

واستخدمي الخليط في تدليك فروة الرأس جيدا.

ثم اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة أو أكثر.

وبعد ذلك يمكنك شطف الشعر بالماء الفاتر.

وللحصول على نتائج فورية يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

زيت الزيتون لتنعيم الشعر

يتميز زيت الزيتون باحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الشعر بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يعد أحد الزيوت الطبيعة التي تتميز بفاعليتها الشديدة في تنعيم الشعر وترطيبه وتخلصه من الجفاف.

هذا فضلا عن دوره الهام في حماية الشعر من التقصف والتساقط يمكن استخدام زيت الزيتون للاستفادة مما يحتوي عليه من عناصر غذائية في أخذ ملعقة كبيرة منه.

ثم تدفئتها على نار هادئة وبعد ذلك قم باستخدامه في تدليك فروة الرأس يفضل تركه على فروة الرأس لمدة لا تقل عن ربع ساعة للاستفادة القصوى مما يحتوي عليه من عناصر غذائية وبعد ذلك يمكنك شطف الشعر جيدا للتخلص من الزيوت الزائدة.

زيت جوز الهند لتنعيم الشعر

يعد زيت جوز الهند من الزيوت التي أثبتت فاعليتها وبشدة في تنعيم الشعر وحمايته من التقصف فضلا عن دوره الهام في تخلص الشعر من القشرة التي تضر بصحته، ويمكن استخدام زيت جوز الهند للحصول على فوائده للشعر عن طريق: