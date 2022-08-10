أحلي كيك الشاي الهش واللذيذ بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

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عمر شويل - جدة كيك الشاي الهش واللذيذ من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والذي يحب تناوله جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناوله بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي واللذيذ والذي يمكن تناوله في جميع أوقات اليوم، حيث يعتبر كيك الشاي أحد أهم وأفضل وجبات الإفطار المفضل لدي الكثير من الأفراد في جميع أنحاء دول العالم، والذين يحبون تناوله بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافيه أو العديد من المشروبات الأخري، كما يتميز الكيك بأنه من الوجبات المفيدة جداً للصحة العامة بشكل كبير، وهناك العديد من الأفراد الذين يحبون تناول كيك الشاي في وجبة العشاء وذلك لأنها خفيفة على المعدة وسهلة الامتصاص بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل الكيك الهش، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك لعمل أحلي وأطعم كيك الشاي الهش واللذيذ. طريقة عمل كيك الشاي ومكوناته المكونات أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات حسب الرغبة. طريقة التحضير قبل البدء في تحضير وعمل كيكة الشاي يجب علينا أن نشغل الفرن أولا علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي تسخن جيدا.

يتم إحضار إناء ونضع به كوب من السكر ثم نضيف إليه كوب إلا ربع من الزبدة ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا لكي تصبح مثل الكريمة ثم نضيف إليه أربعة بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي علي سرعة هادئة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول حسب الرغبة ونضيف إليه باكو من البيكنج بودر ثم نقوم بتقلبيهم بمعلقة سمن السيلكون وفي اتجاه واحد لكي يتداخل الدقيق مع الخليط تماما ويعطينا قوام متوسط.

نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال المحببة ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من الزبدة ونضيف إليها رشه من الدقيق لعدم التصاق الكيك في الصينية ثم نقوم بصب هذا الخليط في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن.

وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن ونتركها لكي تبرد تماما.

ثم نضعها في طبق التقديم بعد أن نقطع كيكة الشاي علي شكل مربعات وتقديمها لأسرتك بجانب كوب من اللبن، أو الشاي، أو النسكافية.

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