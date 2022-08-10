نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقة فازلين واحدة بس والنتيجة مذهلة.. وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة حتى في أصعب الأماكن في المقال التالي
عمر شويل - جدة هناك مجموعة كبيرة للغاية من الفتيات التي تعاني من مشكلات شديدة في البشرة، والتي ترغب في التخلص منها بالمكونات الطبيعية التي لا تتسبب في آثار جانبية لها، من الجدير بالذكر أن هذه المشكلة تتسبب في إحراج أو خجل للفتاة من أهمها اسمرار البشرة وخصوصاً لبشرة الجسم، وتراكم الخلايا الميتة عليها، والتي تمنحها المظهر الداكن والخشن، إلا أن هناك مجموعة من المكونات الطبيعية المتوفرة في كل منزل التي يمكنها أن تساعد في القضاء على تلك المشكلة في منطقة الكوع والرقبة وتحت الإبط، ولذلك فإن هناك عدد كبير جداً من عمليات البحث عن المواد والمكونات القوية التي تعمل على تقشير وتفتيح الجسم بعيداً عن المكونات الجاهزة التي تتضمن على نسبة عالية من المواد الكيميائية.
وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة
إن الوصفات الطبيعية أثبتت فعالية كبيرة للغاية في القضاء على مشكلات البشرة، ومن أهمها وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة التي تساعد في توحيد لون البشرة وعدم الإضرار بها، فهي تتكون من المكونات الطبيعية المطلوبة للتعزيز من صحة البشرة والتحسين من مظهرها وتقشيرها والقضاء على خلايا الجلد الميت، كما أن مفعولها يستمر لفترة طويلة ولا يتوقف بمجرد إيقاف تطبيق هذه الوصفة مثل المستحضرات الجاهزة. وذلك من خلال ما يلي:
المكونات
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاثة ملاعق صغيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
خطوات التحضير
- في وعاء مناسب نقوم بإضافة الفازلين والنشا والتقليب جيداً إلى أن تمتزج المكونات تماماً.
- بعدها نقوم بإضافة ماء الورد وعصير الليمون والتقليب مرة أخرى.
- وأخيراً نقوم بإضافة زيت جوز الهند والتقليب تماماً، إلى أن تتجانس المكونات، وتتداخل مع بعضها البعض.
- يتم تطبيق هذه الوصفة على المنطقة المرغوب في تفتيحها، وتركها إلى أن تجف تماماً، وبعدها يتم تدليكها في حركات دائرية مع الفرك بطريقة لطيفة.
- يتم غسل البشرة جيداً من المكونات بالماء الفاترة، مع مراعاة تكرارها مرة أسبوعياً حتى تظهر النتيجة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلقة فازلين واحدة بس والنتيجة مذهلة.. وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة حتى في أصعب الأماكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.