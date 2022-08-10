نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقة فازلين واحدة بس والنتيجة مذهلة.. وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة حتى في أصعب الأماكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏هناك مجموعة كبيرة للغاية من الفتيات التي تعاني من مشكلات شديدة في البشرة، والتي ترغب في التخلص منها بالمكونات الطبيعية التي لا تتسبب في آثار جانبية لها، من الجدير بالذكر أن هذه المشكلة تتسبب في إحراج أو خجل للفتاة من أهمها اسمرار البشرة وخصوصاً لبشرة الجسم، وتراكم الخلايا الميتة عليها، والتي تمنحها المظهر الداكن والخشن، إلا أن هناك مجموعة من المكونات الطبيعية المتوفرة في كل منزل التي يمكنها أن تساعد في القضاء على تلك المشكلة في منطقة الكوع والرقبة وتحت الإبط، ولذلك فإن هناك عدد كبير جداً من عمليات البحث عن المواد والمكونات القوية التي تعمل على تقشير وتفتيح الجسم بعيداً عن المكونات الجاهزة التي تتضمن على نسبة عالية من المواد الكيميائية.

‏وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

‏إن الوصفات الطبيعية أثبتت فعالية كبيرة للغاية في القضاء على مشكلات البشرة، ومن أهمها وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة التي تساعد في توحيد لون البشرة وعدم الإضرار بها، فهي تتكون من المكونات الطبيعية المطلوبة للتعزيز من صحة البشرة والتحسين من مظهرها وتقشيرها والقضاء على خلايا الجلد الميت، ‏كما أن مفعولها يستمر لفترة طويلة ولا يتوقف بمجرد إيقاف تطبيق هذه الوصفة مثل المستحضرات الجاهزة. وذلك من خلال ما يلي:

‏المكونات

‏ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

‏ثلاثة ملاعق صغيرة من الفازلين.

‏ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

‏ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

‏ملعقة كبيرة من ماء الورد.

‏خطوات التحضير